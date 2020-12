Belinda siempre nos sorprende con sensuales looks en Instagram

Belinda se destaca no solo por ser una mujer talentosa en su carrera, también por ser muy hermosa; desde que era una niña la actriz y cantante no ha dejado de impresionar con su transformación, sin embargo, muchos consideran que esta es su mejor etapa.

Belinda de 28 años de edad, deleitó a sus seguidores al compartir una sensual foto en su cuenta de Instagram en donde aparece con sexy y elegante lencería, deleitando rápidamente a sus más de 12 millones de seguidores.

No es extraño que cada una de las fotografías que la interprete de "Mi bella traición" publica en redes sociales se llenen de halagos y palabras cariñosas de parte de sus fans. “Te vez hermosa”, “La más guapa siempre”, "Triunfando com siempre", “Nodal el más afortunado”, “Que bonita eres”, “me encantas”, sin embargo no hay ningún comentario de su novio Christian Nodal.

Sí bien es un estilo un tanto sexy y descubierto, lo supo llevar bien y no reveló de más, únicamente dejó ver un lado de ella que pocas veces puede mostrar y esto es gracias a la gran confianza que tiene en sus fans que siempre la defienden de los malos comentarios que llega a recibir.

Porqué Belinda hizo publica su relación con Christian Nodal

Luego de que se hiciera público el romance entre Belinda y el cantante del regional mexicano Christian Nodal, surgieron diferentes rumores en torno a su relación, ya que aseguraban que se trata de una estrategia publicitaria para atraer más audiencia a ‘La Voz Azteca, programa en el que ambos participaron.

En su momento Belinda confesó que hasta ahora nadie era digno de su amor y por ello no había hablado de nadie. A meses del noviazgo, Belinda declaró que se encuentra muy feliz y enamorada de su actual pareja.