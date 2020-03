La actriz compartió una serie de ejercicios que se pueden hacer desde casa

En estos días las autoridades han recomendado una 'Jornada Nacional de Sana Distancia' -una serie de medidas a implementar del 23 de marzo al 19 de abril para prevenir el contagio del coronavirus- en donde se invita a las personas a suspender de manera temporal las actividades no esenciales.

Ante estas medidas preventivas -que no incluye entrar en cuarentena-, Bárbara de Regil compartió con sus seguidores una rutina de ejercicios que se pueden realizar durante el aislamiento social. En su cuenta de Instagram mostró que se puede realizar ejercicios y al mismo tiempo protegerse del Covid-19.

“Cuidándonos unos a otros, yo me prometí NO SALIR ... Por qué ME AMO Y LOS AMO", escribió la protagonista de ‘Rosario Tijeras’.

En el video utiliza elementos que se pueden encontrar en casa como son: leche y libros. Son 6 ejercicios con los que invita a las personas a mantenerse activos durante la cuarentena por el coronavirus.

La publicación ya cuenta con 314 mil me gusta y más de 3 mil comentarios, la mayoría de ellos son de agradecimiento por compartir una rutina de ejercicios que se puede hacer desde casa sin la necesidad de acudir a un gimnasio.

La actriz de 32 años también realizó una transmisión en vivo donde invitaba a sus seguidores a unirse a una clase de ejercicios intensivos. De esta manera sus millones de seguidores podían seguirla y realizar ejercicios para mantenerse en forma y al mimo tiempo cumplir con las medidas recomendadas en la 'Jornada Nacional de Sana Distancia'.

Bárbara de Regil comparte ejercicios para realizar en casa Instagram @barbaraderegil

De esta manera Bárbara de Regil promueve el movimiento #YoMeQuedoEnCasa, que invita a las personas a no salir de su casa si no es necesario.

No es la primera vez que la actriz utiliza sus redes sociales para hacer referencia a la alerta mundial que se vive por el coronavirus, ya que en días pasados compartió algunas de las medidas básicas de prevención que deben de tomar las personas para evitar contagios masivos.

Estas medidas incluían no saludar de beso o mano, lavarse las manos continuamente y evitar salir de casa en la medida de lo que sea posible.