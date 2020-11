En entrevista la actriz reveló que aunque sigue trabajando y se mantiene muy activa es su marido quien se encarga de pagar sus gastos.

A pesar de las constantes críticas, Bárbara de Regil se ha convertido en una de las actrices más populares de la televisión. Incluso recientemente ha incursionado en las clases fitness y ha viajado a diferentes partes de México.

La actriz confesó que aunque se ha mantenido muy activa laboralmente, en realidad su esposo Fernando Schoenwald es el que la mantiene ya que se encarga de todos los gastos más fuertes.

En entrevista con el youtuber Luisito Comunica para su programa de YouTube ‘En cortinas, la famosa señaló que desde que se casó no se encarga de pagar la gasolina de su coche ni otros gastos personales.

Bárbara de Regil puntualizó en el video que la mejor remuneración económica que tiene es gracias a su carrera como actriz, pero la segunda es debido a su matrimonio, ya que se ha podido olvidar de cumplir con ciertos pagos.

“Desde que me casé, me mantienen, básicamente no pago ni el gas de mi coche, yo me subo a mi coche, tengo tag listo, gas listo y todos los días se lo agradezco” Bárbara de Regil

La protagonista de 'Rosario Tijeras' detalló que el pago que recibe depende del personaje y del proyecto ya que es un salario muy variado y no es igual.

“Desde mi primer proyecto fue como protagonista, empecé con el pie derecho y nunca bajé, ahorita en la película americana es un personaje especial” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil quiere ser directora

Durante su entrevista con Luisito Comunica, Bárbara de Regil confesó que uno de sus mayores sueños es desarrollarse como directora.

La famosa señaló que su experiencia como actriz le ha permitido tener otra perspectiva e incluso ella participa más con sus personajes por lo que incluso los llega a modificar.