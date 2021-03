Bárbara de Regil no está de acuerdo con la liberación de Eleazar Gómez

En entrevista con varios medios, Bárbara de Regil habló sobre la libertad condicional de Eleazar Gómez y lamentó la violencia contra las mujeres.

Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional el pasado 25 de marzo. Tras salir de la cárcel, muchas personas han expresado su inconformidad, tal es el caso de Bárbara de Regil.

En entrevista con varios medios, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ se mostró inconforme con la situación legal del actor y lamentó la violencia en contra de las mujeres.

Bárbara de Regil: “A mí me daría miedo ser él y que me den libertad”

En el aeropuerto de la Ciudad de México, Bárbara de Regil fue abordada por varios medios de comunicación quienes la cuestionaron sobre Eleazar Gómez.

Al igual que muchas personas, la actriz mostró su inconformidad luego de que el actor consiguió su libertad condicional tras aceptar que agredió a Tefi Valenzuela .

“Tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? La violencia a la mujer es asquerosa y a mí me daría miedo ser él y que me den libertad, o sea, porque está cañón” Bárbara de Regil

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Bárbara de Regil instó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia.

“No estoy a favor de la violencia de la mujer en lo absoluto, al contrario, estoy a favor de siempre decir, si te sientes violentada o algo lo digas y nunca te quedes” Bárbara de Regil

La actriz destacó que hay ciertos focos rojos que deben de alertar a las mujeres de que se trata de violencia y que se debe de poner un alto.

“Ubica los focos rojos: el gritito, el insulto. Es foco rojo de ‘wey, esto va a empeorar, no hay manera’ y vete de ahí, aprende a distinguir de una pelea de relación a algo más fuerte” Bárbara de Regil

Durante su conversación, Bárbara de Regil destacó que lamentablemente son varias las actrices que han sufrido de violencia y acoso. En ese sentido reveló que aunque ahora ya se puede defender, no siempre fue así.