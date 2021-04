Arturo Islas se lanza contra Eugenio Derbez por su apoyo a ley que prohíbe animales en circos

Arturo Islas critica a Eugenio Derbez por apoyar la ley que prohibe los animales en los circos pero no percatarse de las consecuencias que generaría.

En medio del traslado del elefante “Big Boy” a un santuario en Culiacán, Arturo Islas critica a Eugenio Derbez por apoyar la ley que prohíbe animales en los circos, pero sin hacerse responsable de qué sucedería con ellos.

En una entrevista para el programa 'De primera mano', Arturo Islas señala que hay personalidades que hablan desde la ignorancia y solo apoyan las leyes por “pararse el cuello”, pues considera que quienes apoyaron la ley que prohíbe los animales en los circos no pensaron en qué sucedería con estos seres vivos después.

Estadísticas brindadas por el activista, señalan que hay más de 5 mil animales que quedaron a la deriva, de estos el 60% murió y el resto se encuentra en la situación que vivía “Big Boy”, el elefante que recientemente fue rescatado por supuesto maltrato y abandono .

"Ignorante", llama Arturo Islas a Eugenio Derbez

El ambientalista mexicano, Arturo Islas, explicó que hay personalidades del mundo de la farándula que se les hace fácil hablar sobre las leyes y la política, pero cuando él los invita a sumarse a causas como el rescate de “Big Boy”, son apáticos.

Por ello, criticó fuertemente a Eugenio Derbez, pues considera que es una persona que habla desde la ignorancia .

Para hablar de un tema tienes que saber de este, eres un experto en comedia, en drama y actor. No eres un experto en animales. Se cerró el tema de los animales en los circos, por un tema de partidos políticos, les beneficiaba y se querían parar el cuello, pero no se pusieron a pensar en que no hay una ley que los proteja después. Arturo Islas, en entrevista para 'De primera mano'.

Entre dichas críticas, también añadió la participación de Antonio Franyuti , quien es director general de Animal Heroes una organización defensora de los derechos de los animales, en la aprobación de la ley para quitar a los animales de los circos.

No quiero decir que estuvo mal su movimiento, pero ¿realmente les importaron los animales, al saber que iban a terminar así? Les vale madre, ellos ya están siguiendo con su vida. Eugenio, Franyuti, deposítennos una feria, porque ustedes promovieron esta ley sin ver que no hay quién proteja a los animales. Arturo Islas, en entrevista para 'De primera mano'.

La ley que prohíbe a los animales en los circos

Fue promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aprobada por el Senado en 2015, la cual prohíbe la utilización de animales silvestres como parte de los espectáculos en circos.

En lo estipulado en la ley, se pide a los dueños de los circos que donen a sus animales al Estado, conseguir un comprador o bien, quedarse con ellos siempre y cuando no se mantengan enjaulados.

El PVEM, la Organización no Gubernamental (ONG) Animales Heroes y Big Cat, fueron señalados como los responsables de crear y mantener los refugios para estos animales . Sin embargo, Arturo Islas, considera que fue un proyecto que se quedó a la deriva, pues los circos que decidieron quedarse con los animales no han sido capaces de mantenerlos en las condiciones necesarias.