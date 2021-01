Ari Telch reveló que lleva varios días presentando síntomas parecidos a los del Covid-19, como febrícula y dolor de garganta.

Hace unos días, el actor, Ari Telch reveló que tiene síntomas similares a los del Covid-19, aunque no es la primera vez que sospecha padecer de la enfermedad, por lo que no ha confirmado si ya se ha contagiado anteriormente y ahora no está seguro de realizarse la prueba.

Durante la promoción de su obra de teatro ‘D’mente’, en el programa ‘Sale el Sol’, Ari Telch explicó los retos de presentar su proyecto con la pandemia de Covid-19 y añadió que lleva varios días con febrícula y dolor de garganta .

“Tu servidor tiene en este momento molestias. Llevo tres días estando mal, con ardor en la garganta, con febrícula”. Ari Telch

Ari Telch duda sobre realizarse la prueba de Covid-19

Luego de contar al programa mencionado que presenta algunos síntomas de Covid-19, Ari Telch, de 58 años, mencionó que no está seguro de realizarse la prueba, debido a que solo es para ponerle nombre al virus.

“Iban a venirme a hacer la prueba antier y dije ‘¿de qué sirve, si es nada más para bautizar al bicho?’ A ver si es influenza estacional o si es Covid”. Ari Telch

En ese sentido, Ari Telch detalló que para cuidarse se “hidrata bien”, además de tomar analgésicos y posteriormente “habrá tiempo de bautizar al bicho”.

Ari Telch comentó que hay personas que recomiendan hacer la prueba para detectar el Covid-19, sin embargo, otra de las razones por las que duda es porque asegura que hay quienes no le “certifican” un resultado, ya sea negativo o positivo.

“Te dicen que no te pueden dar un certificado de si es positivo o negativo, entonces inmediatamente se enciende la alarma y dices ‘esta gente me está robando, a la gente que nos contrata, porque si no te comprometes como institución a dar el negativo o positivo, para qué demonios”. Ari Telch

El actor mexicano, enfatizó en que todos deben cuidarse ante el aumento de casos positivos por Covid-19 en el país.

Por otro lado, Ari Telch contó a otro programa matutino que en su intento por realizarse la prueba de Covid-19, prefirió que no se la hicieran, ya que le indicaron que no le darían el certificado por escrito, por lo que el actor considera “absurdo que un hospital te cobre cinco mil pesos por una prueba”.