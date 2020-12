El actor Arath de la Torre detalló que sólo padeció síntomas leves

No cabe duda que la pandemia del Covid-19 sigue afectando a muchas personas en todo el mundo, entre ellas, ya se encuentra una larga lista de famosos que han dado positivo a coronavirus. Tal es el caso de Arath de la Torre.

El actor Arath de la Torre, quien, en entrevista para el programa “Hoy”, reveló que se contagió de Covid-19 y que, además, tuvo miedo a morir a causa de la enfermedad.

Arath de la Torre dijo que sólo sufrió síntomas leves.

“Estuve cansado y perdí el olfato tres días, afortunadamente salí rápido y mis estudios ya salen negativos” Arath de la Torre

El mexicano también detalló que sabe que para cada persona los síntomas pueden ser muy diferentes , por lo que al enterarse de que contrajo Covid-19, pensó que podía morir.

“Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que me pasó por la cabeza es qué me va a pasar, porque no sabemos cómo reacciona el bicho”. Arath de la Torre

El actor, Arath de la Torre indicó que había comenzado el rodaje de una película y que se había hecho una prueba 15 días antes. Asimismo, comentó que, de forma constante, los involucrados en el proyecto se hacen estudios y procuran mantenerse aislados, ya que ven por su bienestar y el de sus familias.

Tras contraer Covid-19, Arath de la Torre, dijo que ha estado apoyando a su amigo y actor, Eduardo España, quien resultó positivo a Covid-19 la última semana de noviembre del 2020 y, con base a su experiencia, le mencionó que lo primero que tenía que hacer era calmarse y tomar las cosas como son.

Durante el tiempo que Arath de la Torre dio positivo a Covid-19, los proyectos en los que estaba trabajando tuvieron que ser pospuestos, sin embargo, el actor mencionó que se siente afortunado de poder regresar a su trabajo con salud.