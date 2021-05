Angélica María habla sobre su aparatosa caída (VIDEO)

Angélica María sufrió una caída sobre el escenario durante el concierto titulado “Juntos por última vez”, en donde cantó con Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán en el Auditorio Nacional.

La cantante habló sobre este incidente en entrevista al programa Hoy y contó: “pues fíjate que no vi la bocina, y me di un ranazo, me tropecé con la bocina y me caí encima de las dos bocinas”.

Admitiendo que su tropiezo fue aparatoso, la también actriz explicó: “no me rompí nada, ni el vestido, pero sí estoy muy adolorida, pero bueno, me puse hielito toda la noche, fui al hospital, el doctor Solís que es una maravilla vio mis radiografías y no tengo nada afortunadamente, así que ni se preocupen”.

La cantante espera que con unos días de reposo se le quite el dolor que le provocó el golpe que se llevó en la cara y costillas.

Cabe mencionar que la intérprete ya se encuentra en Estados Unidos junto a su hija Angélica Vale, quien se mostró siempre atenta y preocupada por la salud de su madre.

Aquí te dejamos el video donde la interprete se lleva tremendo golpe: