La modelo Anna Shpak, novia del youtuber Ricardo González, mejor conocido como ‘Rix’, rompió con el silencio en el que se mantenía tras la detención de su pareja, ocurrida el pasado 25 de febrero, bajo cargos de violación agravada.

Shpak, de origen ucraniano, se manifestó en su cuenta de Instagram, donde sin hacer referencia directa al caso que se hizo público tras la denuncia de la también youtuber Nath Campos, afirmó que todo se trata de difamación.

Asimismo, la modelo lamentó que sin estar involucrada en los hechos, ella se haya convertido en blanco de ataques y acusaciones.

“Están acusando, difamando": Anna Shpak, novia de 'Rix'

En sus historias de Instagram, este viernes 12 de marzo Anna Shpak se disculpó con sus seguidores por haber estado ausente durante los últimos días, señalando que no se encuentra emocionalmente bien, lo que podría deberse a la reciente vinculación a proceso de su novio ‘Rix’, quien debido a ello se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

“No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando con la familia” Anna Shpak, novia de 'Rix'

Enseguida, la modelo ucraniana acusó que “la persona” está siendo víctima de una injusticia derivada de falsedades, por lo cual, dijo, no desea a nade pasar por algo similar.

“Están acusando, difamando, con las injusticias tan fuertes, tratar de destruir la vida de la persona y familia. No deseo esto a nadie, y no tengo palabras para explicar” Anna Shpak, novia de 'Rix'

Anna Shpak: "Es triste que aprovechen la situación para hacerme daño"

Finalmente, Anna Shpak dedicó unas palabras a quienes les están ofreciendo su apoyo para hacer que la gente "abra los ojos". Asimismo, prometió que seguirá creando contenido.

"“Agradezco a todas las personas que nos apoya, que están preocupados y saben qué está pasando en realidad, y están ayudando a otra gente a abrir los ojos. Gracias por esta fuerza. Estos tiempos son difíciles pero los prometo que voy a seguir haciendo contenido”

Esta no es la primera vez que Shpak sale en defensa de su novio. A unos días de que Nath Campos publicara en YouTube su video titulado “Mi historia de abuso”, la modelo dijo estar enterada de los señalamientos y pidió esperar a que ‘Rix’ contara su versión de los hechos.

Asimismo, lamentó que sin estar involucrada en las acusaciones, ella, que siempre ha apoyado a las mujeres, ahora sea blanco de ataques.