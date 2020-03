Una mamá llorando por su hija es peor que rayar Reforma: Angelique Boyer

La actriz está a favor del paro nacional ‘Un día sin mujeres’ que se llevará acabo el próximo 9 de marzo

Este lunes 2 de marzo se dio el claquetazo inicial de la telenovela ‘ Imperio de Mentiras ’, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios. Este evento contó con la presencia de diversos medios que tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los actores.

A unos días de que se lleve a cabo el paro nacional ‘Un día sin mujeres’, Boyer reveló que apoya el movimiento que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. La actriz señaló que ver a una mamá llorando por su hija es peor que rayar Reforma .

De acuerdo con Angelique Boyer el 9 de marzo no hará nada, ni siquiera pondrá atención a las redes sociales ya que es un día para meditar y que las mujeres se llenen de energía. Además señaló que tendrán que ser los hombres quienes realicen las actividades asociadas a las mujeres.

“Los hombres van a tener que hacer nuestras labores, ya veremos cómo les va” Angelique Boyer

La actriz pidió que en ese día no se excluya a los hombres, ya que se trata de un movimiento de unión y en ningún momento se trata de separar a los géneros. Para Angelique Boyer, México se encuentra avanzando en temas de violencia de género , sin embargo señaló que se debe ser resistentes y persistentes, y no centrar la atención en si se raya o no los monumentos.

“Cuando vez a una mamá llorando por su hija que importa un grafiti en la pared, son esas cosas que me generan mucha impotencia” Angelique Boyer

Angelique Boyer puntualizó que cada persona debe de hacer lo que le corresponde para poder alcanzar un cambio mayor.

Angelique Boyer responde a rumores de un supuesto embarazo

En el encuentro con los medios, Angelique Boyer también habló sobre los rumores que surgieron que señalaban que estaba embarazada . Sebastián Rulli fue el encargado de desmentir esta información e incluso señaló que era él quien estaba embarazado .

Ante los cuestionamientos, la actriz se refirió a su pareja y señaló que espera que no suba mucho de peso.

“Ha tenido muchos antojos, pero esperemos no suba mucho de peso, estoy controlando a mi gordito, pero estamos muy contentos" Angelique Boyer

Angelique Boyer detalló que debido a sus compromisos laborales ve muy difícil poderse embarazar, ya que por el momento esta más enfocada en su carrera.

“Sería complicado, no imposible, sin duda, porque son proyectos cada vez más cortos” Angelique Boyer

Señaló que en caso de que estuviera embarazada sería muy difícil ocultarlo por lo que no tendría problema en revelarlo a la prensa.