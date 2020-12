La cantante agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de su abuelita.

El pasado 25 de noviembre se confirmó la muerte de Flor Silvestre, quién falleció a los 90 años en el rancho El Soyate, Zacatecas. De inmediato la familia Aguilar recibió varias muestras de cariño.

A una semana del fallecimiento de su abuela, Ángela Aguilar rompió el silencio y entre lágrimas confesó que ha sido un momento muy difícil ya que mantenían una relación muy cercana.

En un video en Instagram, la cantante agradeció las muestras de cariño que ha recibido pues es ese apoyo el que le ha ayudado a sobrellevar estos difíciles momentos.

Con la voz entrecortada la hija de Pepe Aguilar detalló que en este tiempo le han llegado varios mensajes en donde muestran el amor incondicional a Flor Silvestre.

"Quiero decirles que agradezco muchísimo sus mensajes y su cariño. han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo más fácil y estoy súper agradecida con todos ustedes por su amor, por su buena vibra, sus oraciones, solidaridad, amor incondicional hacia mi abuela" Ángela Aguilar

En un momento Ángela Aguilar reconoció que ya no podía hablar sobre su abuela sin llorar, por lo que se limitó a agradecer a sus seguidores.

“Nunca vamos a estar preparados para la muerte, pero yo creo que Dios nos dio esta oportunidad de estar a lado de mi abuela mucho más tiempo de lo que normalmente estaríamos” Ángela Aguilar

También reconoció que Flor Silvestre estaría muy contenta al ver todo el cariño de las personas.

“Nada más me metí a este live para decirles que los amo y los adoro, y no sé qué sería de mi sin ustedes y mi abuelita esta desde el cielo viendo sus comentarios y amor, y seguro está muy contenta de tener a ese público de nuevo, y ese reconocimiento de tanto amor que daba y tan buen show que hacía” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reveló que se volverá a repetir este 6 de diciembre su espectáculo " Mexicano hasta los huesos ", show que esta dedicado a la muerte.

En este sentido la joven cantante reconoció que muchas de las canciones que formar parte de este concierto, la han ayudado durante mucho tiempo y sobre todo en este momento tan complicado para ella.

“Muchas de estas canciones me han ayudado y acompañado durante este tiempo. ‘Cuando dos almas’ me ha acompañado durante todo esto y ha sido una canción muy bonita que he conectado muchísimo con ella” Ángela Aguilar

La artista recomendó a todas las personas que se encuentran pasando un momento complicado escuchar "Mexicano hasta los huesos", ya que les puede alegrar la noche.

Antes de finalizar su video, Ángela Aguilar les recomendó a las personas cuidarse ante la contingencia por el Covid-19 y aseguró que la pandemia aún continúa.