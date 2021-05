Tras la polémica por la interpretación de Ángela Aguilar del Himno Nacional, Raúl Sandoval considera que es el talón de Aquiles de los artistas.

Ángela Aguilar se encuentra en medio de la polémica por la manera en la que interpretó el Himno Nacional Mexicano.

La hija de Pepe Aguilar se presentó previo a la pelea entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders .

Raúl Sandoval fue cuestionado al respecto y destacó que el no considera que sea un error que los artistas lo entonen como lo sienten.

Raúl Sandoval: “Creo que dejaron el nombre de México muy en alto, se me puso el cuero chinito de ver a los Aguilar”

En entrevista con varios medios Raúl Sandoval fue cuestionado por la polémica que envuelve a Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, el exacadémico reconoció que no pudo ver esa parte, pero si vio su participación con Pepe Aguilar y su hermano Leonardo.

Raúl Sandoval destacó que la Dinastía Aguilar puso en alto el nombre de México con su actuación.

“Creo que dejaron el nombre de México muy en alto, se me puso el cuero chinito de ver a los Aguilar haciendo esa interpretación. No te voy a mentir, el Himno no lo vi” Raúl Sandoval

El cantante reveló que le gustaría que en el boxeo se sigan armando este tipo de espectáculos antes de la pelea.

“Vi la participación que tuvieron los tres y me pareció increíble, me pareció súper bonito. Ojalá que el boxeo siga armando este tipo de escenarios y le den un énfasis a ese espectáculo que se hace antes de la pelea y todo el rollo” Raúl Sandoval

Raúl Sandoval: “La gente está esperando que te equivoques” al cantar el Himno Nacional

Los reporteros le explicaron a Raúl Sandoval que la polémica con Ángela Aguilar se había presentado porque cantó el Himno Nacional más lento.

En este sentido destacó que el considera que es mejor ver al artista que lo interpreta a su manera.

“Yo siento que es más bonito ver que el artista lo está haciendo suyo y que lo canta con el corazón y que siente que le está cantando a su México y a su bandera y lo haga con ese romanticismo” Raúl Sandoval

El exacadémico puntualizó que los artistas deberían de poder tener la libertad de entonar el Himno Nacional como lo sienta, cuando no es un evento de Gobernación.

“Yo creo que desde nuestro amor a México podemos darnos la posibilidad de sentirlo y de cantarlo. A ver, si en Estados Unidos y en todos lados hacen interpretaciones de sus himnos y los hacen como quieren. Yo sé que esto es por respeto a la patria que debe de llevar una cuadratura y un tiempo en específico y todo, pero yo siento que no es un evento de Gobernación o que tenga tanta importancia eso” Raúl Sandoval

Sobre las críticas, Raúl Sandoval señaló que las personas sólo se encuentran esperando el momento en el que el artista se equivoque para hacerlo notar.

“A mí me ha tocado muchas veces cantar el himno nacional en eventos fuertes y desgraciadamente la gente está esperando que te equivoques. Están poniendo atención en eso en lugar de cantarlo y dedicárselo a su patria” Raúl Sandoval

Por último puntualizó que el cantar el Himno Nacional se ha convertido en el talón de Aquiles de los artistas.