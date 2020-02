'El Burro' Van Rankin confirma roces entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo

'El Burro' Van Rankin asegura que Andrea Legarreta y Galilea Montijo han salido peleadas del programa Hoy; sin embargo, son roces sin importancia.

Mucho se ha rumorado que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son de personalidades muy especiales. La dupla de conductoras tienen fama de ser mujeres difíciles, pero ¿Es verdad? Jorge 'El Burro' Van Rankin lo confirma pues asegura ha tenido roces con ambas.

Recientemente el conductor del talk show nocturno “Miembros al aire” estuvo como invitado en el programa La Saga de Adela Micha, donde informó que sí existen conflictos entre conductoras del programa Hoy.

Antes de revelar los nombres de las conflictivas aseguró que la relación entre hombres es más fácil y relajada pues en los siete años que lleva en el matutino no ha presenciado una pelea entre varones.

“Entre hombres, no he visto, en 7 años que yo llevo en Hoy, nunca he visto, con tres productores diferentes, un problema entre hombres, entre mujeres sí, pero es normal entre una persona que ves diario, que ves más que a tu familia” Jorge 'El Burro' Van Rankin. Conductor de televisión

No obstante, el ambiente del matutino producido por Magda Rodríguez no es completamente cordial ya que algunas mujeres se han enfrentado.

'El Burro' confiesa que él mismo ha tenido roces con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a quienes quiere muchísimo pues después de todo conviven a diario y se han vuelto parte de su familia. Incluso ellas han salido peleadas, diferencias que se han hecho evidentes en transmisiones en vivo.

“Yo he tenido roces con Andrea hasta en el aire, con Galilea, pero las amo. A los cinco minutos digo, perdón, no pasa nada. Son roces normales. No he visto un rollo que trascienda más allá (entre Legarreta y Montijo). Son ideas diferentes pero las veo y se aman... De repente se pelean por pendejadas, es normal” Jorge 'El Burro' Van Rankin. Conductor de televisión

En resumen: en el programa Hoy hay un ambiente amigable pese a que de vez en cuando hay diferencias entre los conductores.