Andrea Legarreta recuerda su etapa como modelo de comerciales

La conductora Andrea Legarreta recordó su participación como modelo en un comercial de refrescos.

La conductora televisiva Andrea Legarreta, de 49 años de edad, se puso nostálgica al abrir su baúl de recuerdos y encontrar un viejo comercial que realizó para una compañía de refrescos, donde trabajó como modelo.

Verás, a través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió el video de su participación para los refrescos “Chaparritas”, para evitar confusiones debido a la pésima calidad del material audiovisual aclaró ser ella la niña que prefiere el sabor mandarina.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué linda bebé”, "A mi me encanta ver en YouTube comerciales de los 80’s desde antes que naciera. Tenían menos tecnología pero tenían una chispa que ahora no tienen, ahora son aburridos”, “Hermosos recuerdos”, “Eran deliciosas”, “Eran lo mejor de las fiestas infantiles”, “Eran la neta. Te sentías niño grande”, “Eran y serán mis favoritas”, “No pues ya ni me acordaba de esos tiempos”, “Me quieres matar de nostalgia”, le expresan.

Andrea Legarreta, de modelo de comerciales a conductora de Hoy

Cabe señalar que Andrea Legarreta comenzó a modelar para algunas marcas a los 2 años de edad luego de que uno de sus tíos la llevara tan solo como acompañante a uno de sus proyectos, a falta de niños se fijaron en ella y la invitaron a participar.

A sus 8 años ingresó al Centro de Capacitación Artística de Televisa, donde la prepararon para incursionar a la telenovela “Garabatos”. Posteriormente se interesó en el canto por lo que formó parte de la agrupación Fresas Con Crema .

Debido a que cantar no es lo suyo, la esposa de Erik Rubín debutó en la conducción del programa Música Futura pero no se apartó de la actuación, su segundo melodrama llegó en 1989 año en que se trasmitió “Mi segunda madre”, historia donde dio vida a Denisse. Ese mismo año trabajo en “Carrusel”.

Los proyectos le seguían lloviendo a Andrea Legarreta y a su currículum se sumaron títulos telenoveleros como “Alcanzar una estrella”, “Baila conmigo (segunda parte)”, “Valentina”, “La sombra del otro”, “No tengo madre”, “Una luz en el camino” y “¡Vivan los niños!”.