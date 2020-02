Andrea Legarreta se suma al paro nacional Un Día Sin Mujeres

Orgullosa y feliz de apoyar y ser parte del movimiento #UnDíaSinMujeres, Andrea Legarreta informa que el 9 de marzo se ausentará del programa Hoy.



Continuan sumándose instituciones públicas y privadas así como personalidades al paro nacional #UnDíaSinMujeres que tendrá lugar el 9 de marzo de este 2020. Esta mañana la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta anunció su participación.

A pocos días de que Televisa publicará un comunicado con el que deja claro su postura y respeto frente a este paro en México encabezado por mujeres que quieren manifestarse en contra de la violencia de género, Legarreta se solidariza anunciado su ausencia del matutino producido por Magda Rodríguez.

“Cada colaboradora de cada área, seamos libres de elegir si queremos participar o no en el movimiento. Es una determinación que como mujer y empleada de Televisa me hace sentir muy orgullosa y feliz. Yo no voy a asistir el 9 de marzo, es una decisión absolutamente personal” Andrea Legarreta. Conductora del programa Hoy

Postura de Televisa frente al movimiento Un Día Sin Mujeres

Mediante un comunicado la televisora de San Ángel aclaró entender, reconocer y compartir el sentir de las mujeres que quieren manifestarse en contra de la violencia de género, razón por la que permitirá que sus colaboradoras se unan, si así lo desean, a este movimiento sin temor a consecuencias laborales.

🟣Que cada mujer en este país tenga derecho a tomar su decisión. 🟣 pic.twitter.com/WgYRhfBGkN — Danielle Dithurbide (@daniellemx_) February 21, 2020

Cabe mencionar que #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras se llevará a cabo un día después del Día Internacional de la mujer, celebrado el ocho de marzo. Este movimiento incluye a mujeres de todas las edades, religiones así como sector social y económico.

¡El 9 nadie se mueve!” invita a unirse a este movimiento que busca visibilizar la importancia de la figura femenina en la sociedad. Surge ante los recientes casos de femicidios en México así como la violencia de género.

De acuerdo con cálculos esta ausencia costaría 26 mil 301millones 370 mil pesos del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) estima que el 40 por ciento del personal ocupado en las empresas del país quedaría paralizado, informa Publímetro.