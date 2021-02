Luego del asalto de Erik Rubín y su hija Mía, Andrea Legarreta reveló en que han pensado en que su familia tenga seguridad privada.

El pasado 13 de febrero Erik Rubín fue víctima de la delincuencia mientras se encontraba en compañía de su hija Mía. Lo asaltantes se acercaron al famoso para robarle el reloj.

Tras esta difícil situación que vivió su familia, Andrea Legarreta reveló que están pensando en contratar seguridad privada para vivir con una mayor tranquilidad, aunque negó que quiera abandonar México.

Andrea Legarreta está pensando en contratar seguridad privada

Tras el asalto que vivieron Erik Rubín y su hija Mía, Andrea Legarreta destacó que la familia todavía se encuentra preocupada, pero agradecen que no haya pasado a mayores.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, la conductora del programa Hoy reveló que están pensando en contratar seguridad privada.

“Estamos pensando en eso. Tenemos siempre gente, no estamos solas nunca, en el caso de Erik fue un sábado y sucedieron las cosas, pero esto va más allá de alguien que te cuide las espaldas” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que lamentablemente el tener guardaespaldas tampoco se asegura que no pase nada.

“Hemos visto gente que tiene coches llenos de guaruras y ve las situaciones que nos hemos enterado en las noticias. Más bien pensar qué sigue, qué podemos hacer” Andrea Legarreta

La famosa recordó que ella también vivió una situación similar años atrás.

“Yo recuerdo que una vez nos pasó cuando yo estaba embarazada de Nina y Mía estaba en su sillita del coche en el asiento de atrás (…) Este tipo llega, se mete hasta el estacionamiento con la pistola y a mí me gritaba. Entonces, como madre, me volteé de espaldas con tal de proteger a mi bebé, a Mía que estaba en la sillita, pero de paso a mi bebé que llevaba en el vientre” Andrea Legarreta

Sobre el supuesto precio del reloj que le habían robado a Erik Rubín, Andrea Legarreta destacó que ya no se trata del precio, sino que ya cualquier objeto te pueden quitar.

“A final del camino, lo que traigas; o sea, así sea un reloj barato, un reloj de precio medio, un reloj caro... A lo que es que somos gente de trabajo. La mayoría de los mexicanos somos gente que nos levantamos a trabajar o que trabajamos mucho. (...) Te digo que en la combi por una chamarra te sacan las pistolas” Andrea Legarreta

¿Cómo se enteró Andrea Legarreta del asalto que vivió Erik Rubín y su hija Mía?

Durante su entrevista con varios medios, Andrea Legarreta reveló que el asalto si afectó a su hija Mía, pero afortunadamente ya se encuentran más tranquila.

“Ella está bien. Estamos agradecidos todos, es lo que hablamos con ella, que no te queda de otra más que agradecer que sigues vivo, que no te hicieron nada” Andrea Legarreta

Sobre cómo se enteró del asalto, la presentadora destacó que fue en su casa, pero sobre todo se preocupó por su hija.

“Cuando me platicó la situación ella apenas podría abrir los ojos porque los tenía hinchados de tanto llorar. Me decía ' Es que yo solamente le pedí a dios que no me quitaran a mi papá'” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta podría dejar México tras asalto a Erik Rubín y su hija Mía

Sobre los rumores que aseguran que tiene pensado abandonar México tras el asalto a Erik Rubín y su hija Mía, Andrea Legarreta desmintió esta información y aseguró que no tienen que dejar el país por los asaltantes.