La conductora señaló que le dolió que una revista de espectáculos señalará que su mamá había muerto por envidias.

El pasado 17 de noviembre, una revista de espectáculos publicó que Magda Rodríguez había muerto debido a que alguien le había hecho brujería.

A su regreso al programa Hoy, Andrea Escalona concedió una entrevista con varios medios en donde se refirió a los dichos publicados por la publicación y aseguró que si le había dolido que hubieran publicado esa clase de información.

En video compartido por el periodista Edén Dorantes, la conductora señaló que le pareció muy sorpresivo ya que su mamá tenía una gran relación con el medio.

Durante su entrevista la famosa fue muy contundente y aseguró que “no lo aprueba y no le gusta” que se realicen ese tipo de notas sobre la muerte de Magda Rodríguez, pues aseguró que su mamá es un ser de luz que no tiene nada que ver con la brujería.

“Al final del día sí me lastimó porque Magda en vida tenía una súper buena relación con esa revista, trascendió a otro lugar y creo que donde está ella no le hubiera gustado, pero cada quien se maneja y ve su contenido, está bien, pero no lo apruebo y no me gustó en absoluto” Andrea Escalona

Andrea Escalona señaló que ellas siempre van a creer en lo que proyectaba la productora que son cosas buenas.

“Era una energía de luz, de cábala, de misa. Nosotros nos guiamos porque eso era Magda” Andrea Escalona

Por su parte, Andrea Rodríguez puntualizó que ellas no creen en la brujería, además detalló que no le darán más crédito a ese tipo de especulaciones.

Andrea Legarreta molesta por suposiciones de la muerte de Magda Rodríguez

Andrea Escalona no fue la única que se pronunció respecto a la supuesta brujería que había sido víctima Magda Rodríguez. Andrea Legarreta también mostró su molestia por la publicación.

“Yo trato de no leer esas cosas. No lo sabía, pero es una falta de respeto, tras otra, tras otra y más cuando no está esa persona para defenderse. Sí creo que al final del camino se va recibiendo lo que se merece y no les deseo el mal” Andrea Legarreta

La conductora puntualizó que le duele que se utilice el nombre de una persona que ya no se encuentra para defenderse.