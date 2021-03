Ana Katiria Suárez, cuñada de Mauricio Barcelata, denunció en una transmisión en vivo que las autoridades ‘secuestraron’ a una de sus escoltas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se llevó a cabo una marcha en calles de la CDMX, sin embargo, Ana Katiria Suárez, cuñada del presentador Mauricio Barcelata, denunció en redes sociales que después de la manifestación "secuestraron" a dos de sus escoltas.

De acuerdo con la abogada, Ana Katiria Suárez, ella está resguardada por el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que explicó que la Secretaría de Gobernación le asignó dos elementos de la Policía Federal para su cuidado.

En un primer video desde la cuenta oficial de Instagram de María José Suárez , esposa de Mauricio Barcelata, se aprecia como Ana Katiria Suárez señala y reclama a los policías que asegura no se identificaron y se llevaron a sus escoltas.

No obstante, en una segunda transmisión en vivo, Ana Katiria Suárez amplía su versión de los hechos, acusando a los policías de la CDMX de haberla agredido y llevarse a sus escoltas en el cruce de las calles Bolivar y José María Izazaga del Centro Histórico, quienes estaban armados .

“Veníamos en el coche tranquilamente saliendo de la marcha y en un alto, un sujeto vestido de civil, acompañado de tres policías de Seguridad Ciudadana, cortó cartucho y me apuntó en la cabeza” Ana Katiria Suárez

Asimismo, la cuñada de Mauricio Barcelata, detalla que les dijo a los policías de la CDMX que sus escoltas eran elementos de la Policía Federal que cuidan de ella, debido a que se dedica a defender derechos humanos .

“Sacaron al primero, lo desarmaron, le dije que no hiciera eso, que estaba en protección de una defensora de derechos humanos y no les importó. Se lo llevaron, hasta ahorita no nos han querido decir en dónde está detenido. (…) Querían dejarnos en un estado de vulnerabilidad, solas, sin protección y así fue cuando llegaron otras camionetas de los policías y justificaron su acción ilícita y el secuestro de mis dos escoltas” Ana Katiria Suárez

Posteriormente, elementos de protección federal se acercaron a Ana Katiria Suárez y María José Suárez para exponer lo que había pasado, exigiendo la liberación de sus escoltas.

Ante esta situación, el conductor Mauricio Mancera les mostró su apoyo a través de redes sociales.

Claudia Sheinbaum informa sobre 4 detenidos en marcha 8 de marzo

Este 9 de marzo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum informó que en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer hubo cuatro detenidos, entre los que destacó dos escoltas que iban armados.

Y es que, Claudia Sheinbaum puntualizó en que ninguno de los policías que participaron en la marcha del 8 de marzo portaba armas de fuego, ni se usó gas pimienta.

Asimismo, la jefa de Gobierno indicó que desconoce “qué persona tiene que marchar con escoltas armados”. Y aunque respeta el trabajo de Ana Katiria Suárez, considera que no es correcto marchar con escoltas que llevaban pistolas de nueve milímetros .