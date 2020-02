La cantante acudió a la semifinal del programa de TV Azteca y ahí le respondió al juez quién había dicho que su tema era “espantoso”.

Durante la semifinal de La Academia se presentó Ana Bárbara, quien cantó sus grandes éxitos en compañía de los alumnos del programa. Tras su presentación la cantante arremetió en contra de Gavito quien en uno de los conciertos había criticado su canción ‘Lo Busqué’.

La cantante aprovecho la presencia de Arturo López Gavito para aclarar la polémica sobre su tema y señaló que algunos jueces opinan que los compositores hacen canciones que están “un bodrio”.

Posteriormente se dirigió al juez y le señaló que su canción la escribió en un momento muy difícil y que gracias a ella ha podido ayudar a otras personas.

“Con todo respeto señor, la canción ‘Lo Busqué’ es una canción que escribí en un momento muy triste, tú lo sabes (Adal Ramones) me permitiste presentarla tu programa, aunque algunos consideran que esta canción es una porquería, salió de este corazón bandido” Ana Bárbara

El reclamó de Ana Bárbara no quedó ahí, pues le recalcó a los jueces que su tarea no es criticar la obra sino la interpretación de los alumnos.

“Ojalá que aprenda que cuando tenga una crítica a respetar la obra, no importa que no nos guste hay que saber respetar, una cosa es criticar y otra cosa es ofender” Ana Bárbara

Ante los señalamientos, Gavito no supo qué decir y simplemente se quedo escuchando a la cantante.

Ana Bárbara continúo con su reclamó fuera del aire

Luego de sus comentarios en contra de Gavito, la cantante fue entrevistada en el foro donde señaló la alegría de haber cantado con los participantes de La Academia.

Ante la pregunta de uno de los reporteros sobre la situación con el juez, Ana Bárbara puntualizó que a ella no le importa lo que Arturo López Gavito pueda opinar sobre su tema, pero que a veces se emiten comentarios que pueden llegar a lastimar a las personas.

“Este señor osadamente sin pensar a quien hiere, a veces emite un juicio; una cosa es decir una crítica y otra es destruir la obra. A mí no importa que realmente no le gusta algo, me vale madres lo que diga” Ana Bárbara

¿Por qué Ana Bárbara estalló en contra de Gavito en la semifinal de La Academia 2020?

En el concierto número tres de La Academia, la participante Angie flores le tocó cantar el tema de Ana Bárbara ‘Lo Busqué’, a pesar de que los jueces alabaron su interpretación, Gavito detalló que le habían puesto una canción “espantosa”.

“Te pusieron una canción espantosa, horrible, no entiendo cómo alguien... A pesar del bodrio de canción, tu voz estuvo encima de todo y lo lograste hacer mejor que cualquiera que la cante que yo no quiero saber” Arturo López Gavito

Ante el comentario de Arturo López Gavito, los demás jueces concedieron en cuanto a que no les gustaba la canción.