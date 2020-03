VIDEO: Alma Cero tacha de tóxico y manipulador a Edwin Luna

“Fue la relación más tóxica de mi vida”, contó Alma Cero a Mara Patricia Castañeda, así como revela por qué terminó con Edwin Luna.

Alma Cero jamás olvidará su tormentoso romance con Edwin Luna, quien dice llegó a su vida para sanarse a sí misma. “Fue un regalo del universo”, aseguró en entrevista con Mara Patricia Casteñada, a quien le contó por qué decidió concluir esa tóxica relación.

La actriz comenzó explicando que gran parte de su vida se ha dedicado a cuidar y ver por el bienestar de segundos, mientras que ella siempre se encuentra en tercer plano, por lo que era normal entregarse al cantante de La Trakalosa y pasar por alto ciertas señales.

"En el plano romántico no me había sabido dar mi lugar”, reconoce a la par que dice haber intentado convertido en lo que Luna necesitaba ya que así se enamoraría de ella; no obstante, aquel amor lo compartía, sí, él le fue infiel .

"No es que él me engañara él a mi, yo lo provoqué. Fue como si el universo conspirara, Te van a traicionar de la peor manera mediática más posible, para ver si así aprendes que no te debiste haber abandonado tú. No debiste entregarle el protagonismo de tu vida a nadie” Alma Cero. Actriz y comediante

Pero ¿Por qué terminaron Alma Cero y Edwin Luna? Además de las infidelidades del cantante, las cosas entre ambas se tensaron tanto que llegaron al punto en que tras una fuerte plática él amenazó con atentar contra su vida. Fue entonces cuando abrió los ojos y se dio cuenta de quedemos de manipulador, él es una persona tóxica .

“Tuvo que pasar una platica muy dramática en la que atentó contra su vida. Yo atraje una pareja manipuladora, atraje una pareja que tiene mucho que arreglar, es curioso pero crees que puedes cambiar a la persona” Alma Cero. Actriz y comediante

Finalmente, la artista agradece el termino de la relación: “cuando entras en una relación tóxica tú te vuelves tóxica”, dice.