La actriz Alexandra Beffer señaló que decidió no denunciar en su momento para evitar un conflicto

En entrevista, la actriz Alexandra Beffer asegura que sufrió acoso sexual por parte de Xavier López 'Chabelo' en 1995, pero en su momento no denunció al comediante debido a que era una persona importante en la televisora donde ella quería trabajar.

Alexandra Beffer aseguró que Chabelo era un consentido de Televisa y no lo dijo en su momento para evitar que hubiera un conflicto, sobre todo con su esposo; también señaló que ella no fue la única y hubo varias víctimas de acoso por parte del ahora actor de 85 años.

Famosa por su papel en “ Las solteras del 2 ”, Alexandra Beffer confesó en septiembre del 2020 que había sido condicionada por Chabelo para obtener trabajo en la televisión. Después de tantos años y sin intención de crear polémica, Beffer, decidió hablar de este suceso como una anécdota personal.

Tras señalar a Chabelo, Alexandra Beffer ha sido acusada de querer desprestigiar al comediante

Aunque Alexandra Beffer no levantó una demanda, la también conductora no se arrepiente de haber hablado a pesar de que mucha gente dijo que estaba desprestigiando a Chabelo, señalando que quien le hizo la propuesta indecorosa fue Xavier López , el actor, no el personaje de niño del que se disfrazaba.

Actualmente, Alexandra Beffer se desempeña como productora; además, impulsa proyectos que apoyan a mujeres que sufren de violencia.

Cabe mencionar que hasta el momento Xavier López 'Chabelo' no ha declarado nada al respecto.