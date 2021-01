En entrevista con Venga la Alegría Alejandra Guzmán habló sobre cómo llego el amor en su vida y destacó que ya extraña a su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán se sumó a la celebración de los 15 años de ‘Venga la Alegría’ y platicó con Sergio Sepúlveda donde habló sobre su nueva pareja y confesó que extraña a su hija Frida Sofía por lo que pronto podría haber reconciliación.

En el video la cantante destacó que el 2020 fue un año donde pudo trabajar en ella y poder reencaminar su vida por lo que en este nuevo año planea cosas nuevas.

“Tuve que hacer cambios muy drásticos y radicales, pienso que yo me sentía estancada y tuve que hacer un cambio. Y lo logré, me dio miedo, pero me aventé. Creo en lo que viene y que puedo lograr algo mejor” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán revela cómo surgió su nueva relación amorosa

Durante su entrevista Alejandra Guzmán destacó que se encuentra muy feliz y que no hace caso de las críticas que recibe por salir con un hombre mayor.

La famosa puntualizó que en realidad no pensaba encontrar el amor ya que llevaba mucho tiempo soltera sin embargo ha logrado una gran relación con el empresario inglés Lanz.

“Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, y de compartir y de conocernos” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán puntualizó que no le importa lo que puedan decir las personas ya que ella se encuentra muy feliz.

“Entonces, ¡qué bello no!... a veces no sabes qué esperar, pero yo no espero nada, y ahí es cuando empiezas a ver qué hay detrás de esa persona, no lo que digan, porque eso a mí me vale” Alejandra Guzmán

Sobre Lanz destacó que es un hombre que la da tranquilidad y que al ser mayor se complementan muy bien.

“Un gran hombre, es un hombre mayor que yo, y eso me encanta porque eso marca una gran diferencia para mí, y pues ¡qué bendición!, ¡bienvenido sea!” Alejandra Guzmán

En ese sentido Alejandra Guzmán detalló que aprendió a que las personas la quieran.

“Me encanta que me protejan, que me hagan sentir que yo soy la mujer… siempre lo he hecho (cuidarlos), creo que esa es la manera de que yo abra mi corazón, y de que yo deje hacer al hombre su papel, porque no está bien que yo haga todo” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán revela que extraña a su hija Frida Sofía

Durante su entrevista con ‘Venga la Alegría’ Alejandra Guzmán destacó que extraña a su hija Frida Sofía y puntualizó que espera que pronto la pueda volver a ver.