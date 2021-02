Alejandra Guzmán reaccionó al escándalo de Vicente Fernández, quien fue acusado de abuso por tocar indebidamente a una fan.

Desde hace unas semanas, Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán, debido a que algunas mujeres lo acusaron de acoso , es por eso que varios artistas se han pronunciado al respecto, y ahora fue Alejandra Guzmán quien habló del tema.

La polémica de Vicente Fernández inició cuando se difundió el video que muestra al cantante tocar el busto de una fan al momento de tomar una fotografía, posteriormente, otras mujeres expusieron la misma situación, por lo que fue señalado de abuso sexual .

Esta vez, durante su participación en el programa ‘Despierta América’, Alejandra Guzmán dio su opinión al respecto y aseguró que tiende a ser más complicado cuando la responsabilidad de esos casos cae sobre un famoso.

“A mí me han querido tomar fotos y de repente sí se les va una manita que por acá, por aquí, y entonces puede haber sido un accidente, pero no sé, no estuve ahí. Como famoso siempre, ‘tú tienes la culpa’”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán llama a víctimas de abuso a no quedarse calladas

En la cápsula del programa mencionado, se presentó una entrevista con la víctima de Vicente Fernández, por lo que al comentar que la joven alzó la voz para que no se repitan esas situaciones, Alejandra Guzmán apoyó y llamó a las mujeres que han sufrido acoso a no quedarse calladas.

“Yo creo que no debes de callar si a ti te molestó o te agredió, o te hizo sentir incómodo, porque hay veces que a uno le hacen sentir incómodo y no es tu culpa”. Alejandra Guzmán

Asimismo, la intérprete de ‘Volverte a amar’ y ‘Llama por favor’, explicó de la importancia de hablar, cuando se es víctima de abuso, sobre todo para que otras personas no pasen por lo mismo.

La víctima de Vicente Fernández dijo en el programa que lo único que pide son disculpas sinceras por parte del cantante, hacia ella y las afectadas, pues afirma que no tomará acciones legales, ya que su intención es hacer conciencia para que él “ya no haga esas cosas”.

Respecto a si Vicente Fernández debiera disculparse directamente con la afectada, Alejandra Guzmán reconoció que es lo que le haría falta a la joven.