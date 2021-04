Alejandra Ávalos revela que Luis Miguel le dedicó la canción ‘Tengo todo excepto a ti’

Alejandra Ávalos recordó la relación que tuvo con Luis Miguel y confesó que el famoso le dedicó la canción ‘Tengo todo excepto a ti’.

En el marco del estreno de la segunda temporada de ‘ Luis Miguel, la serie ’, Alejandra Ávalos recordó la relación que tuvo con el cantante.

La actriz sorprendió al revelar que rechazó a Luis Miguel y es una cosa que él no pudo superar. En entrevista con varios medios la cantante confesó que ‘El Sol’ le dedicó la canción ‘Tengo todo excepto a ti’.

Alejandra Ávalos asegura que Luis Miguel se alejó de ella porque lo rechazó

En entrevista retomada por ‘Venga la Alegría’, Alejandra Ávalos habló sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel en la década de los 90.

En el video la actriz reconoció que nunca hubo algo más allá que una amistad ya que ella fue la que rechazó a ‘El Sol’ ya que siempre lo vio como un amigo.

“Yo lo quería como amigo, para mi hay una gran diferencia entre andar con alguien, ser amante de alguien, ser novia, ser esposa o ser amiga y yo quería ser su amiga” Alejandra Ávalos

La famosa puntualizó que esta fue la razón por la que el cantante se alejó de ella y es una situación que no pudo superar.

“Yo rechace su conquista y por eso es por lo que el señor Luis Miguel ya no quiso volver a salir conmigo, ni hablarme. Creo que eso es algo que no va a poder superar nunca, pero que no tengo otra forma de poder expresar lo contrario porque no sucedió” Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos recordó que ‘El Sol’ salió con mujeres muy bellas, por lo que no le faltaba nada.

“El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada ni nadie” Alejandra Ávalos

De acuerdo con Alejandra Ávalos de este rechazó surgió la canción ‘Tengo todo excepto a ti’, la cual se la habría dedicado Luis Miguel.

“Ustedes sabes que los compositores como Juan Carlos Calderón, de cual es el tema, siempre buscan la forma de hacer un traje a la medida. Esa es una de las canciones justamente que Juan Carlos Calderón compuso para Luis Miguel y justamente habla de eso que estamos hablando" Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos revela que conoce la verdad sobre la mamá de Luis Miguel

Antes de finalizar su conversación Alejandra Ávalos reveló que ella conoce la verdad sobre la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri , sin embargo destacó que es algo que jamás revelará ya que siempre guarda los secretos de sus amigos.

Alejandra Ávalos destacó que no es algo que le pidió, pero es algo que le toca hablar a Luis Miguel.