El 29 de septiembre una revista de espectáculos publicó que Aleida Nuñez mantiene a su novio Nicolás Ontano. De acuerdo con la publicación, una fuente cercana reveló que el joven se aprovecha de la famosa y no aporta dinero para la manutención del departamento.

Visiblemente molesta la actriz concedió una entrevista para ‘Venga la Alegría’ donde asegura que la nota es completamente falsa y que sólo fue creada para perjudicarla.

En el video, la también cantante explotó contra la revista de espectáculos pues aseguró que la tachan de una mujer sin principios ni valor.

“Fui atacada por esta revista, son declaraciones obviamente falsas, no tienen fundamentos y me dejan obviamente como una mujer que no tengo valor, principios, que no tengo seguridad para que alguna persona me quiera sin ningún tipo de interés"

Aleida Núñez