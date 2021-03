Alberto Vázquez criticó a 'Ventaneando' por resucitar a su esposa, el cantante tachó a la emisión de “estúpida y absurda”.

Durante la emisión del 26 de febrero, ‘Ventaneando’ presentó una entrevista con Alberto Vázquez. Sin embargo, el cantante explotó contra la emisión al notar que cometieron un grave error al dar información falsa sobre su esposa, quien lleva 18 años muerta.

A través de un video el famoso arremetió contra el programa de espectáculos y lo tachó de “estúpido y absurdo” y pidió a las personas no ver la emisión.

"Son un programa de mier...": Alberto Vázquez

Alberto Vázquez criticó que una nota en ‘Ventaneando’ pueda salir sin ninguna clase de supervisión.

“De paso aclarar que estamos viviendo una época tan tonta, tenemos un periodismo tan estúpido y tan absurdo como el de Ventaneando. Yo no sé cómo pueden existir esos programas donde no hay un supervisor que supervise las estupideces que dicen los demás, simplemente lo dejan todo al abandono” Alberto Vázquez

Visiblemente molesto, el cantante señaló que el programa de espectáculos de TV Azteca cometió un grave error al resucitar a su esposa y asegurar que se contagió de Covid-19.

“Están resucitando a mi mujer que murió 18 años atrás, están diciendo que le dio Covid-19, que vino conmigo, con Alberto, que le dio Covid-19 y que estuvo a un lado, en otra recámara” Alberto Vázquez

En su video Alberto Vázquez puntualizó que es una falta de profesionalismo que no revisen la información que transmiten y aseguró que son “estúpidos”.

“Mi mujer Mónica María del Rocío Hoyos murió hace 18 años ¿Cómo pueden decir una estupidez tan grande? Yo también puedo ventanearlos y decirles, nunca digo peladeces, jamás he dicho una peladez en vivo ni los critico. Son unos verdaderos pen…samientos los del programa y son estúpidos, les debería dar vergüenza” Alberto Vázquez

En su nota ‘Ventaneando’ confundió el nombre y la imagen de la actual esposa del cantante, Elizabeth, con el de su exmujer, Mónica.

“Es un programa de mier…coles, perdónenme que se los diga; pero es que da coraje que un detalle de esos lo hablen y pongan a decirlo a cualquier baboso que ni siquiera sabe de lo que está hablando” Alberto Vázquez

Antes de finalizar su video Alberto Vázquez aseguró que no le interesa si en el programa hablan bien o mal de él, pero les pidió a las personas ya no ver el programa.

“No vean esos mugrosos programas. Me dan tristeza: estamos en el gobierno, en nuestro país, en la guerra; y en el periodismo estamos peor y además no hay una jerarquía, alguien que supervise las cosas, hablan lo que se les da la gana y ni quién les diga nada, pobres gentes, me dan tristeza, y me vale wilson si hablan de mí o no hablan. Vayan y … a su ma…” Alberto Vázquez