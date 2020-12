¡Le gana a Santa Claus! Hija de Aislinn Derbez abre sus regalos antes de tiempo

Aislinn Derbez no patrulló el árbol navideño lo suficiente, su hija Kailina abrió uno de sus regalos antes de tiempo.

Los niños de hoy son más inteligentes que los padres, una vez más se comprueba esta teoría pues Aislinn Derbez fue burlada por su propia hija Kailani, de 2 años de edad, fruto de su relación con Mauricio Ochmann. ¿Qué hizo? Abrió uno de sus regalos de Navidad antes de tiempo.

La actriz Aislinn Derbez contó la divertida experiencia a través de su cuenta de Instagram: “Me descuidé y abrió uno de sus regalos de Navidad antes de tiempo. A esta edad hay que patrullar el arbolito 24/7 caray”, escribió tomando con un humor la acción así como agradeció que a su hija le gustara su obsequio: “Lo bueno es que todo el día jugó con su carrito de super y su Little Mommy.

Por supuesto evidenció la acción con fotos que muestran a Kailani en pijama paseando a un nenuco abordo de su carrito de supermercado. La niña no solo se preocupa por complacer a su muñeca por paletas de hielo plastificadas, también invitó a su mamá a comer pizzas y huevos con aguacate según se observa en las historias de Aislinn.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Por lo mismo yo no pongo los juguetes hasta que llegue Santa el 24 de diciembre así le hago creer a mis hijos que si no se portan bien no habrá regalos”, “Mi duda es: ¿cómo manejan a Santa? Dicen… ¿Llegó antes a poner los regalos o no existe?”, “Son los mejores momentos en la infancia, te aseguro que nunca lo olvidará”, “Está enorme y hermosa”, “Yo por eso no puse nada, los regalos a la vista son una gran tentación”, “La inocencia”, “Yo ando patrullando hasta el clóset”, se lee entre los comentarios.

Aislinn Derbez escribe emotiva carta a su familia

Previo a presenciar la travesura de su hija Kailani, Aislinn Derbez se tomó un tiempo para escribirle unas palabras a su familia que está lejos de ser perfecta como muchos creen ya que aterrizando a la realidad es disfuncional como muchas tantas.

“A veces hay rachas que unos nos llevamos más que otros, rachas donde nos desesperamos por meses, rachas donde algunos no nos soportamos”, explica la exesposa de Mauricio Ochmann dejando claro que pese a diferencias el amor predomina.

Agradece a su padre Eugenio Derbez el gran amor que le muestra a través de pequeños detalles y acciones que jamás olvidará, a sus hermanos el tiempo y sus apapachos mientras a Alessandra Rosaldo le reconoce su apoyo en todos los sentidos.