Héctor Soberón es agredido por mujer que asegura tener un hijo suyo

El fin de semana, Héctor Soberón pasó por un mal momento cuando al termino de la obra “Blanca Cheves y sus 7 Briagos”, donde es uno de los protagonistas, una mujer que asegura tener un hijo del actor, lo agrediera.

En un video que circula en redes sociales, se observa a la mujer impidiendo que los actores de la obra salgan del teatro, entre ellos, Ivonne Montero, Rodrigo Vidal, Radamés de Jesús, Ulises de la Torre.

La mujer responde al nombre de Brigitte Karen Rivera, quien contactó en febrero de este año a la revista TV Notas para asegurar que sostuvo una relación extramarital con el actor en el 2009, cuando él estaba casado con Janet Durón. Que de aquel amor nació Iker, un pequeño de 5 años de edad, paternidad que Héctor ahora desconoce.

El escándalo fue porque Karen insiste en que Soberón reconozca su paternidad. Medios aseguran que ella llevaba una demanda por manutención que le entregaría al famoso, pero le negaron el acceso y eso la enfureció.

Al respecto, el actor comentó: “Yo creo que ahora si no hay nada más que decir ahí están las pruebas y ya. Por órdenes del abogado no puedo decir ningún solo comentario, simplemente decir que se va a solucionar en un juzgado. Así que bueno, ya se dieron cuenta, la agresión, ayer me notificaron de una manera muy tranquila, yo nunca me he escondido ni nada, pero bueno, de pronto me agredieron en mi área de trabajo y fueron a provocarme, y pues yo creo que esto pues no se vale”.

“Me da pena ver hasta como el niño se puso, o sea que usen a un menor de edad, a una criatura de esa manera”, agregó Soberón.

Por otro lado, a través del programa Ventaneando, el actor aseguró que el escándalo fue montado ya que en las esquinas había fotógrafos y curiosamente una mujer de una famosa editorial.