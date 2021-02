Adrián Uribe recuerda haber sufrido discriminación y se solidariza con Fatima Molina, le aconseja ignorar las críticas.

Ahora que Fatima Molina, protagonista de la telenovela “Te acuerdas de mí”, está siendo atacada por su color de piel y por no ser físicamente como exigen los estereotipos aplaudidos por la sociedad, varios famosos le están ofreciendo su apoyo ante su denuncia por discriminación, uno de ellos es Adrián Uribe, quien dice haber pasado por algo similar cuando iniciaba su carrera.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Adrián Uribe confesó que al principio de su carrera no lo dejaban entrar en ciertos lugares por su apariencia.

“Yo cuando empecé mi carrera como payaso de fiestas infantiles, me acuerdo que mucha gente me decía o se burlaba: “no vas a pasar de”. Compañeras mías me decían: “no vas a pasar de payasito” y tenían razón vea’ pero ahora sin maquillaje”, bromeó según se aprecia en el video publicado por la cuenta de Instagram del programa de espectáculos de TV Azteca.

Adrián Uribe aconseja a Fatima Molina ignorar los malos comentarios

Asimismo, el comediante Adrián Uribe asegura que lo mejor es ignorar críticas y comentarios malintencionados o de lo contrario uno se estanca, por lo que le da un consejo a Fatima Molina:

“No hay que hacer caso, si yo hubiera hecho caso seguiría dando espectáculos como payaso. Creo que no hay escuchar, yo le digo que siga adelante. Ella es una mujer con mucho talento. Por ejemplo yo hice una novela como protagonista sin ser tener el prototipo, me aventé y nos fue muy bien. En la vida hay que arriesgarse” Adrián Uribe. Comediante

Adrián Uribe regresa a la conducción

Por otra parte, tal y como hace unos días lo informó el periodista Alex Kaffie, tras tomarse casi un año sabático para disfrutar a su recién nacida hija y a su prometida Thuany Martins, Adrián Uribe regresa al trabajo, conducirá la nueva temporada de “Minuto para ganar VIP”.

En exclusiva, el comediante Adrián Uribe confirmó que nuevamente se meterá en la piel del ‘Vítor’ para conducir el programa de concursos que será transmitido próximamente por Televisa.