Adal Ramones y su familia están desde hace un mes en una lujosa casa ubicada en la playa

Como si se trataran de unas vacaciones, Adal Ramones publicó en su cuenta de Instagram un video de sí mismo junto a su familia disfrutando del sol y del agua durante esta cuarentena preventiva contra la pandemia por coronavirus Covid-19.

“Hace un mes tome la decisión de traer a mi familia a la playa, me previne con tiempo y dije: paremos todo. Se veía venir que iban a parar todas las producciones centrales. Todo cambió. Al principio podíamos ir a cenar, a comer… ahorita ya es imposible. Les pido estar unidos en familia, tener higiene, evitar tocar a otras personas… A cuidarnos todos en donde quiera que les haya tocado. Falta poco pero vamos a salir de esta” Adal Ramones. Conductor de televisión

El video es breve y la intención es buena. El conductor de La Academia dese el bien comunitario y pide tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia; sin embargo, el mensaje se ve opacado por una lluvia de críticas que cae sobre él.

Y es que algunos de sus seguidores le hacen saber lo afortunado que es por tiene la posibilidad de contar con una lujosa casa que cuenta con alberca y camastros, tan cómoda que pareciera un lujoso hotel.

"Que bueno Adal. Afortunado porque hay quienes aunque querramos tenemos que seguir laborando. Gente que vive al día y gente que es de producción que no puede parar”,"Así quién no se queda más de una cuarentena“, “¿Ya no pudieron regresar a México o ya vives en la playa?”, "Que padre encierro, los que tengan lugares privados así fuera de CDMX pues es mejor, pero la gran mayoría no”, le escriben.

Curiosamente hace unos días, Danna Paola fue criticada por la misma razón ya que la cantante se encerró en su costosa propiedad.