Acusan a Arturo Islas por dramatizar el rescate del elefante “Big Boy”

La familia Fuentes Gasca acusa a Arturo Islas de mentir sobre el rescate del elefante Big Boy, pues aseguran que se encontraba en buenas condiciones.

El elefante conocido como Big Boy, que estaba al cuidado de la familia Fuentes Gasca fue liberado por Arturo Islas Allende.

Pero la familia Fuentes Gasca, propietarios del circo Rolex, han salido a argumentar que Arturo Islas Allende ha dramatizado y fingido todas las acusaciones negativas que ha realizado en contra del trato que la familia Fuentes Gasca le daba al elefante.

En especial Paola Rolex, quien trabajó un tiempo con el elefante, es quien se ha encargado de mantener activa su versión por medio de su cuenta de Instagram.

“Lo hicieron que le pusiera las cadenas (al elefante) para grabarlo, para montar todo su teatrito, todo su show. De verdad Arturo… ábrete un circo porque te estás haciendo un show, estás armando un espectáculo, de verdad haz un circo, te iría muy bien.” Paola Rolex.

El elefante Big Boy se encontraba al cuidado de la familia Fuentes Gasca. Hace unos días Arturo Islas Allende dio a conocer que el elefante estaba en venta por lo que informó que iría a rescatarlo y darle una mejor vida.

Elefante siempre estuvo en buenas condiciones

Pero la familia Fuentes Gasca se encargó de desmentir esto último, pues ellos aseguran que el elefante siempre estuvo en buenas condiciones. Por lo que no están de acuerdo con la forma en que fue liberado el elefante.

“...cámaras, y que la gente y prensa y que no sé cuánto para que estén grabando a Big Boy cómo está amarrado y a mí me entró un coraje de por qué hacen ese show, por qué tuvieron que hacer eso, qué necesidad si al elefante se los están entregando bien, está sano y salvo, para qué hicieron todo eso, entonces yo me enojé mucho, yo le dije ‘tía, dígales que lo suelten’, por qué lo hacen que lo amarren, que lo suelten si él tiene todo ese pedazo libre para caminar.” Paola Rolex.

Paola Rolex también se encargó de desmentir que Big Boy estuviera amarrado con cadenas.

“Sueltan a Big Boy y dicen que el Arturo se puso y Chuy, ufas, que tiraban humo por todas partes del coraje, ¿saben por qué? porque Arturito quería grabarse quitándole las cadenas Big Boy como que ‘ah, aquí está sufriendo, está encadenado, miren cómo lo libero, ¡Superman!’ Así no se hacen las cosas, tú sabes que eso fue mentira, así no estaba el elefante, ustedes hicieron que lo amarraran, no seas mentiroso, hipócrita, estás peor que el partido verde y de verdad espero que lo cuides.” Paola Rolex.

A Arturo Islas solo le interesa la fama: Paola Rolex

Por otra parte, Paola Rolex también argumentó que a Arturo Islas solo le interesa la fama . Y también dio a conocer que el zoológico al que se llevarán al elefante ya le habían dado otros animales antes de Big Boy y que todos siempre han terminado muertos.

Pero finalmente a Paola no le quedó más que exigir que cuiden bien al elefante. Además de que espera que realmente lo lleven a un lugar mejor.

“Ustedes vieron que estaba en perfectas condiciones cuando lo entregamos, él vivía bien, obviamente si ese va a ser el espacio que dijo Arturo, creo que dijo 12 hectáreas, que espero que sea verdad, no es lo mismo porque en el rancho son tres hectáreas. No es lo mismo, obviamente, y me da gusto que vaya a estar en un lugar mejor pero no que hagan las cosas así.” Paola Rolex.