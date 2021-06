Héctor Soberón se defiende de las acusaciones de Michelle Vieth

Luego de que Michelle Vieth, a través de un mensaje publicado en Instagram, culpara directamente a Héctor Soberón de filtrar y lucrar con aquel video sexual que la obligó a pausar su carrera y el cual acabó definitivamente con su matrimonio, el actor da réplica.

En declaraciones para el programa de espectáculos Ventaneando, Soberón asegura que este tema está “enterrado y olvidado desde hace 15 años” por lo que no entiende como su ex vuelve a revivir la polémica.

Incluso, menciona que la actriz está por sacar una película por lo que tal vez necesita publicidad…

Dice no estar interesado en involucrarse en una guerra de declaraciones: “mija, no me interesa… este escándalo lo enterré yo y me afectó, ya no lo saques, no voy a caer en tus juegos”.

Por si fuera poco, responsabiliza a Michelle Vieth por cualquier cosa que le llegue a pasar en este momento, y sin disimular su enojo, lanza un revelación extrema: “el que está adentro, está dotado, yo lo tengo chiquito”. Obviamente se refiere al tamaño de su pene.

