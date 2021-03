Laura Bozzo pide a mujeres mayores vivir al máximo y no dejarse llevar por lo que piensa una sociedad de mente machista.

La polémica conductora de televisión Laura Bozzo está cansada de ser atacada por su edad por lo que está levantando la voz para pedirle a las mujeres mayores que no se dejen llevar por lo dicen los demás, específicamente por las burlas y las críticas.

“ Me divierte mucho cuando me dicen vieja momia ”, escribe Laura Bozzo, de 69 años de edad, en su cuenta de Instagram donde dice amarse como es y estar lista para cumplir los sueños y metas que se proponga por lo que las burlas se le resbalan.

La edad no nos define: Laura Bozzo

“ Siempre me valió lo que la sociedad opinara de mí , que si soy loca pues, lo soy, me rijo por lo que siento, nadie me ha podido ni podrá detener, moriré en mi ley”, asegura Laura Bozzo al pedir dejar atrás las etiquetas y dejar de sentir que la edad nos define; "es mentira, estamos vivas, podemos cumplir cualquier sueño siempre de la mano de Dios”, dice a todas las mujeres.

Asimismo, abordó de una bicicleta fija, tras insistir en no dejarse llevar por la mentalidad machista de la sociedad sobre todo porque la edad está en el espíritu, Laura Bozzo adelanta que tiene en mente un nuevo proyecto televisivo el cual espera se realice próximamente.

“Tengo 69 años y me siento regia... Así como yo, ustedes no se queden encerradas viviendo una vida miserable, la vida es un don de Dios, disfrútenla” Laura Bozzo

Continúa la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo

Por otro lado, ahora que Gabriel Soto ganó la demanda contra la revista TV Notas luego de que esta asegurara que el actor podía ser el padre del hijo de Marjorie de Sousa, éste se irá con todo contra Laura Bozzo, quien aseguró no consideraba un ejemplo de mujer a Irina Baeva y hasta criticó a la pareja por burlarse de Geraldine Bazán. Palabras que asegura los prometidos fomentó el odio en su contra.

De acuerdo con el abogado de Gabriel, Laura Bozzo tiene 15 días para contestar la demanda en su contra, la cual se pospuso debido a la pandemia por coronavirus. Una vez que la conductora de televisión de su respuesta, se abrirá un juicio a prueba de 10 días para que ambas partes presenten sus respectivas pruebas que serán admitidas o desechadas por un juez para posteriormente ponerle fecha a la audiencia donde se dictará la sentencia.