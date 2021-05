Ben Affleck confiesa que no le cae bien Mitt Romney

Ben Affleck comparó al candidato presidencial republicano Mitt Romney con otros que perdieron sus campañas como Al Gore, Michael Dukakis y Bob Dole.

Pero el actor y director, que ha expresado abiertamente su apoyo a las causas demócratas en el pasado, no es un simpatizante total del presidente Barack Obama.

"La vez pasada voté por Obama aunque quiso ser el arréglalo-todo" , dijo Affleck en una entrevista para promover su nueva película, "Argo" . "Ahora tiene un antecedente y eso lo hace muy diferente... Obviamente mis sentimientos son más complicados" .

Affleck dijo que la incapacidad de Romney de conectarse con el estadounidense común es similar a la de candidatos que fracasaron en el pasado. "Creo que los republicanos tuvieron realmente una oportunidad para ganar" , dijo Affleck. "Y terminaron igual que Mike Dukakis, Al Gore o Bob Dole - ese tipo de candidatos que no lograron que la gente los vea como una persona real. Romney tiene muchos problemas para presentarse como el tipo de persona que verías en el supermercado y realmente siento que eso le ha costado la elección" .

"Parece muy poco probable, al menos si ves las estadísticas, que pueda salir adelante. Creo que en las elecciones presidenciales hay una especie de impulso negativo. Uno comienza a cometer errores y entonces los asesores comienzan a decirte, 'Tienes que alzar más los brazos', 'Tienes que hablar más fuerte'. Uno comienza a parecer robot" .

"Argo" , que se estrena el 12 de octubre, relata una misión de la CIA y el gobierno canadiense para rescatar a seis estadounidenses de Teherán después de que la embajada estadounidense fue tomada por milicianos islamistas en la revolución de 1978.

Sin importar cuál sea el resultado de las votaciones en noviembre, Affleck, quien ha hecho cabildeo en Washington y ha visitado Africa varias veces por diferentes causas, no suena muy optimista.

“El mundo es un lugar muy engañoso en términos de asuntos exteriores y realmente estamos muy mal económicamente” , dijo. “La elección presidencial me preocupa menos que si seguimos o no en una tendencia a la baja. Eso es lo que realmente me preocupa. Más allá del gobierno de Obama y quien quiera que sea el siguiente... Eso es lo que me preocupa” .