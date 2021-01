Nueva película de Terminator utilizaría un bajo presupuesto y se centraría más en el terror que en la acción

En redes sociales, varios rumores apuntan a que la saga de Terminator, en manos de 20th Century Studios, filial de Disney, y Paramount Pictures, podría tener otra película.

Esta nueva idea, de acuerdo con We Got This Covered, nada tendría que ver con una superproducción de millones y millones de dólares como “Terminator: Destino oscuro” la cual tuvo un costo de 3 mil 600 millones de pesos en producción, y que en cines recaudó 5 mil 600 millones.

La secuela de Terminator sería de bajo presupuesto

Por su parte esta nueva película, aunque no es posible que repita el éxito de Terminator 2: El día del juicio final en 1991, sí seguiría la misma línea de producción, de la primera película de 1984.

Y es que esta nueva película de Terminator utilizaría un bajo presupuesto y se centraría más en el terror que en la acción o la ciencia-ficción, pues ya es bastante claro que ni siquiera un buen reparto es gancho suficiente para atraer los espectadores.

Sin embargo, traer a Terminator de vuelta a la pantalla grande es sólo una idea preliminar ya que aún se está evaluando si la película sería algo redituable, a lo que cabe mencionar que tampoco se ha descartado la idea de una serie para la plataforma de Hulu.

'Terminator' llegó a las salas de cine en 1984 y tuvo un recibimiento aceptable por parte del público y la crítica; sin embrago, la secuela de 1991, 'Terminator 2: Judgment Day', se convirtió en un clásico de la ciencia ficción.

Y aunque después de estas dos películas, los productores han intentado con otras varias producciones, hasta el momento no ha habido alguna que pueda tan siquiera comprarse con su con sus comienzos, pues de acuerdo a varias críticas siempre es la misma historia, con ligeras variantes.