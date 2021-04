La posible integración del Spider-Man clásico de la serie animada de los 90 ha emocionado a los fans



Un nuevo reporte indica que la continuación de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ incluiría al Spider-Man que salió en la serie animada de los 90.

La llegada de la nueva cinta de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’ ha emocionado a más de uno, por lo que los rumores sobre qué ocurrirá en la nueva entrega de los Spider-Man de las diferentes realidades no han dejado de circular en redes sociales.

Ahora, de acuerdo a la información de That Hashtag Show y CBR , la nueva entrega de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’ incluiría al clásico Peter Parker / Spidey de la serie animada de los años 90.

Según esto, el actor de doblaje Christopher Daniel Barnes quien dio voz a Peter Parker en ‘Spider-Man: La Serie Animada’, aseguró que se encuentra en conversaciones con los productores de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’ para aparecer en la próxima cinta.

¡OMG! ¡OMG! ¡OMG! Se reporta que Christopher Daniel Barnes estará en la secuela de #SpiderManIntoTheSpiderVerse para volver a darle voz al #Spiderman de la serie animada de los 90. pic.twitter.com/lnJeHfsO4F — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) April 7, 2021

Christopher Daniel Barnes, actor que le dio voz a Spider-Man en la serie animada de los 90, estaría encantado de volver a interpretar a Spider-Man en 'Spider-Man into the Spider-Verse 2', aunque reconoce que ya no tiene la voz para interpretar a un joven Peter Parker. pic.twitter.com/IgF1VIqbyQ — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ #WakandaForever (@BuhardiMarvel) — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ #WakandaForever (@BuhardiMarvel) August 8, 2020

El Spider-Man de los 90 aparecería en escenas clave

Aunque se desconocen más detalles sobre cómo aparecería el Spider-Man de los 90 o de qué tratará la secuela de una de las películas animadas más aclamadas, aseguran que la introducción del personaje sería breve pero aparecerá en escenas clave, incluso emulará el estilo de animación con el cual es identificado desde 1994.

Cabe destacar que Barnes es un actor de doblaje que participó en ‘Spider-Man: La Serie Animada’ en donde prestó su voz al superhéroe arácnido en 65 episodios, por lo que su llegada a la secuela de ‘Spider-Man: Into the Spider-Man’ ha emocionado a los fans de este personaje de Marvel.

El éxito de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’

Cabe destacar ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ fue una de las películas mas premiadas durante la temporada de premios del 2019 -antes de la llegada de la pandemia- en donde se llevó los premios más importantes como Mejor Película Animada en los Globos de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica, BAFTA y los Óscar.