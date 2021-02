'Spider-Man 3': Tom Holland trollea a fans con título falso

Tom Holland compartió una nueva imagen de 'Spider-Man 3' junto a un título falso de la película.

'Spider-Man 3' es una de las películas más anticipadas en estos momentos; curiosamente no hay mucha información oficial acerca del proyecto, sólo múltiples rumores acerca de lo que veremos. Aprovechando esto, Tom Holland decidió trollear a los fans un un título falso para el filme.

A través de Instagram, el actor compartió una foto de 'Spider-Man 3' junto a una imagen del supuesto logo de la obra donde se puede leer: 'Spider-Man: Phone Home'; siendo referencia tanto de los títulos a las entregas pasadas, como a la frase 'E. T. phone home' de la película de Steven Spielberg.

Tom Holland no fue el único que trolleo a los fans del Hombre Araña, Jacob Batalon y Zendaya hicieron lo propio en sus cuentas de Instagram. También mostraron una nueva imagen de la película y un título falso, 'Spider-Man: Home-Wrecker' y 'Spider-Man: Home Slice'.

¿De qué tratará 'Spider-Man 3'?

Aunque 'Spider-Man 3' lleva en producción desde finales de 2020, es el momento en que no se sabe de qué tratará la película, ni Disney ni Sony han compartido una sinopsis; incluso el propio Tom Holland reconoce que no sabe de qué va el filme.

Desde que comenzó la filmación ha habido muchos rumores acerca de 'Spider-Man 3', la gran mayoría señalando que abordará el tema del multiverso, juntando a los Hombres Araña de anteriores entregas, nos referimos a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

'Spider-Verse' Twitter

De momento no existe confirmación oficial por parte de los involucrados, Sony señaló que no hay un acuerdo con los actores, mientras que Disney se limitó a señalar que la película tendría conexión con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Se espera que en las próximas semanas por fin se libere algo acerca de la obra, ya sea el título verdadero, nuevas imágenes o el esperado tráiler.

Con información de IGN e Instagram.