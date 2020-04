Suspenden estreno de ‘Minions 2: El origen de Gru’ por Covid-19

Además de 'Minions 2', se han tenido que suspender los estrenos de 'Sing 2' y 'Wicked'.

Universal Studios ha decidido suspender el estreno de ‘Minions 2: El origen de Gru’, además de otras películas como ‘Sing 2’ y ‘Wicked’. La secuela de los Minions planeaba estrenarse el próximo 3 de julio 2020 pero, ante el coronavirus se espera que se estrene para el 2021.

Hace poco el estudio responsable ‘Minions 2: El origen de Gru’, Illumination Entertainment, se vio obligada a cerrar sus estudios ubicados en Francia, debido al coronavirus.

Esto provocó que la película animada no estuviera lista para su estreno programado, por lo que se decidió retrasarla al menos un año más.

Las consecuencias del Covid-19 ha causado estragos en la industria del cine

Esto también ha tenido consecuencias para otras producciones del mismo estudio y Universal, como ‘Sing 2’ y ‘Wicked’; la primera se había programado para julio del 2021; pero todos los estrenos han movido la fecha para de diciembre de ese año.

Por su parte, ‘Wicked’ se había planeado para esa misma fecha - diciembre del 2021-; pero ante el movimiento, ésta se ha quedado sin una. Otras producciones que se han visto afectadas han sido ‘Morbius’ ‘Cazafantasmas: Mas allá’, ‘Uncharted’ y ‘Peter Rabbit 2: A la fuga’.

También obras como ‘Jurassic World: Domination’, ‘Black Widow’ o ‘La Sirenita’; en materia de series ‘The Walking Dead’, ‘The Falcon and Winter Soldier’ ‘The Flash’ y ‘Batwoman’ han tenido que suspender sus rodajes e incluso adelantar su final de temporada, pues no habían terminado de grabar algunos capítulos.