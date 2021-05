Regalan a Martín Scorsese detalle de Marvel

La Navidad es una fecha en la que todos se reúnen para celebrar, dar felicitaciones y colmar de regalos a la familia para poder arrancarles una sonrisa al recibir un regalo de las personas que más quieren, algo que Francesca Scorsese conoce muy bien.

La hija del aclamado director ha decidió subir una foto a su Instagram en donde presume los regalos navideños que dio a su padre pero, como toda una bromista profesional decidió hacer que sus regalos fueran un poco más especiales y tuvieran un toque que su padre Martin Scorsese nunca olvidaría.

En la foto que Francesca Scorsese compartió, puede observarse un regalo que es para su padre, Martin Scorsese pero el regalo está envuelto en papel con figuras de los superhéroes de Marvel. Esta broma guarda relación con las declaraciones polémicas del aclamado director al decir que las películas de Marvel no son cine:

"No las veo, lo he intentado pero eso no es cine. Honestamente, lo más cercano que puedo pensar de ellas es que, estando lo bien que están hechas, con los actores haciendo lo mejor que puedes en esas circunstancias, son parques temáticos. No es cine de un ser humano intentando transmitir experiencias emocionales o psicológicas a otro ser humano".

Martin Scorsese, director<br>