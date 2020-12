El periodista Daniel Richtam asegura que Leonardo Dicaprio está con conversaciones con Marvel para interpretar a Spider-Man en una versión más madura

Después de muchas especulaciones sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, finalmente se confirmó su participación en la tercera parte de ‘Spider-Man 3’, protagonizada por Tom Holland. También está confirmada las participación de Alfred Molina como Dr. Octupus.

Pero todo apunta a que podría haber un nuevo Spider-Man que aparecería en la película ‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness’. De acuerdo con el periodista e insider Daniel Richtman, el superhéroe arácnido se integraría al multiverso del hechicero de Marvel.

Según el experto en noticias de películas de cómics, la gran novedad es que Leonardo DiCaprio podría estar en conversaciones con Marvel para interpretar a una versión más madura y agotada de Spider-Man en la segunda película de Doctor Strange.

Debido a la naturaleza de su historia y a las características del personaje principal, ‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness’ es una película que permite la posibilidad a muchos cameos y referencias interesantes. El cineasta Sam Raimi, quien en su momento fue el encargado de hacer las tres primeras películas de 'Spider-Man', lleva más de un mes trabajando en esta secuela.

Doctor Strange into the Multiverse of Madness @Marvelfacts / Twitter

‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness’ tiene como fecha de estreno tentativa el 25 de marzo de 2022

‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness' inició filmaciones a finales de noviembre en los estudios Pinewood, al oeste de Londres. La película tiene una fecha aproximada de estreno para el 25 de marzo de 2022.

Es importante señalar que Benedict Cumberbatch no ha podido integrarse a la producción debido a que aún se encuentra filmando sus escenas para Spider-Man 3; sin embargo, Elizabeth Olsen viajó a Europa para integrarse al filme, luego de terminar de grabar la primera temporada de ‘WandaVision’.