El final original de 'Joker' incluía la muerte de Bruce Wayne

Una de las escenas más fuertes del final de 'Joker', ya que muestra la muerte de los Wayne; sin embargo, uno de los primeros desenlaces era más crudo y con implicaciones en el Universo DC, pues mostraba la muerte de Bruce Wayne.

Esto lo reveló Kevin Smith en su canal de YouTube. El también director de cine menciona que en uno de los primeros borradores, Todd Phillips pensaba matar a toda la familia anulando el nacimiento de Batman. De hecho era el propio Guasón el que los mataba.

Durante las revueltas de la conclusión, Arthur no sería arrestado hasta después de toparse con los Wayne en el Callejón del Crimen, ahí asesinaría a Thomas y Martha; cuando se dispondría a irse escucharía a Bruce llorar, regresaría y le dispararía al niño.

La muerte de Bruce Wayne cambiaría a DC en el cine

No está demás decir que la posible muerte de Bruce Wayne siendo un niño en 'Joker' hubiera cambiado a todo el Universo DC en cine, pues implica la anulación de Batman, abriendo una nueva narrativa de manera global.

Para empezar la posible secuela de 'Joker' no podría incluir al Caballero de la Noche, por lo que se tendrían que explorar otros elementos; además de pensar cómo es Ciudad Gótica sin la constante vigilancia del murciélago.

Joaquin Phoenix como Arthur Fleck (Warner Bros.)

Además está la confusión que causaría en el público al tener un proyecto de Batman en proceso, al mismo tiempo que el personaje fue eliminado en una entrega previa.

No se saben las razones del cambio en el final; se cree que por lo anterior Warner no le dio luz verde a Todd Phillips con su idea. No le permitieron cambiar el canon de uno de los personajes más importantes de los cómics.

Con información de Kevin Smith.