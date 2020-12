James Gunn ha sido confirmado como el escritor de la película ‘Coyote vs. Acme’



Luego de haber desarrollado grandes éxitos para Marvel -’Guardianes de la Galaxia’ (2014) y ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ (2017)- y para DC -’The Suicide Squad’ (2021), James Gunn será parte de la adaptación cinematográfica de la franquicia de los Looney Tunes la cual llevará por nombre ‘Coyote vs. Acme’ en donde fungirá como escritor.

De acuerdo a Deadline, James Gunn se unirá a Jon, Josh Silberman, Jeremy Slater y Samy Buch como escritores principales de ‘Coyote vs. Acme’ del clásico 'El Coyote y el Correcaminos' mientras que, Dave Green será el encargado de dirigir la adaptación, mismos que se confirmaron desde el año pasado.

¡Willy Coyote protagonizará #CoyotevsAcme!



El híbrido animado - live action de #WarnerBros será escrito por Samy Burch y dirigido por James Gunn.



21 de julio de 2023 en cines.

¿De qué tratará ‘Coyote vs. Acme’?

La serie de ‘Coyote vs. Acme’ no solo se basará en los cortos animados de ‘Wile E. Coyote vs. The Road Runner’ de Chuck Jones que iniciaron en 1949, mismas que enamoraron por la simplicidad de los actos fallidos del coyote por atrapar al correcaminos; todo durante la época dorada de la franquicia de los ‘Looney Tunes’.

Asimismo, según indica el medio, la película de ‘Coyote vs. Acme’ en donde participará James Gunn, también también estará basada en el artículo ficticio de la revista New Yorker ‘Coyote vs. Acme’ que escribió en su tiempo Ian Frazier que enfrentó un juicio contra la compañía Acme.

Ahora, luego de que Warner Bros . planeara esta adaptación del clásico es de el 2010 , parece que por fin se ha materializado y formará un híbrido entre la animación y el live action, formato que desde hace unos años ha estado dominando las salas de cine con la presencia de James Gunn.

La adición de James Gunn como escritor para el clásico de 'El Coyote y el Correcaminos' ha sido enormemente celebrada gracias a la habilidad del director de tomar personajes un tanto oscuros en el pasado y añadirles profundidad y esencia ; algo que sin duda ha sido celebrado tanto por las compañías como por los fans de sus obras.

Según indica el medio, la prevención es que ‘Coyote vs. Acme’ en donde James Gunn figurará como escritor, se estrene el 21 de julio de 2023, justo después de que ‘Space Jam 2’ se estrene; otros de los proyectos de Warner Bros. que verán la luz será la película inspirada en la franquicia de Mad Max: ‘Furiosa’ para el 23 de junio del mismo año y ‘The Color Purple’ para el 20 de diciembre del 2023.