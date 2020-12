Christopher Nolan estalla contra Warner; llama a HBO Max "el peor servicio"

El director de 'The Dark Knight' y 'Tenet' no está de acuerdo con el estreno de películas en streaming.

Más voces se manifiestan en contra de la decisión de Warner Bros. de estrenar películas en cines y HBO Max al mismo tiempo, ahora es Christopher Nolan quien ha lanzado una fuerte declaración en contra del estudio, señalando que es una traición a los cineastas.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, menciona que hasta hace unos días, Warner era el mejor estudio para hacer películas, con grandes realizadores y estrellas trabajando con ellos; sin embargo, de un día para otro se encontraron con que ya no hacían grandes proyectos para cine, sino que apoyaban al "peor servicio de streaming" (HBO Max).

"Algunos de los cineastas y estrellas de cine más importantes, se acostaron pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine y despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de streaming". Christopher Nolan. Director de cine

Christopher Nolan cree que esta decisión no tiene sentido en lo económicos, pues está desmantelando la gran maquinaría fílmica que tenía; no saben lo que están perdiendo. En su interpretación, esto no es algo disruptivo, sino una medida disfuncional.

Christopher Nolan no dejó que 'Tenet' llegará a HBO Max

Si bien nunca se había expresado como tal en contra de los servicios de streaming, Christopher Nolan habría manifestado su animadversión por los estrenos en streaming al no dejar que 'Tenet', su más reciente película, se estrenará en HBO Max a mediados de año.

Por lo mismo, Warner Bros. decidió hacer un lanzamiento tradicional en las regiones donde los cines hubieran reanudado su actividad, que se tradujo en su llegada sólo a 35 países, recaudando una taquilla de 359.9 millones de dólares (7.1 mil millones de pesos).

Tenet Warner Bros.

Si bien se puede decir que son números decentes dada la situación mundial, el estreno de 'Tenet' significó pérdidas millonarias para Warner, pues el filme costó 205 millones de dólares, por lo que debía de hacer unos 600 millones para tener algo de ganancias.

De hecho, muchos analistas consideran que la decisión del estudio de estrenar sus filmes de manera simultánea en HBO Max y cines se debe, precisamente, al fracaso supuesto por el lanzamiento en salas del filme de Christopher Nolan.

Con información de The Hollywood Reporter y Box Office Mojo.