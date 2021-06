Mira el inquietante trailer de Voice From The Stone con Emilia Clarke

Tómate el tiempo de ver el siguiente video de casi 3 minutos protagonizado por Emilia Clarke, un niño silencioso y una familia de aspecto espeluznante, mejor aún, musicalizado por Evanescence.

“Voice From The Stone” es un thriller de misterio sobrenatural que retrata las experiencias de una mujer que es contratada como niñera por una familia de la Toscana italiana. La misión no es fácil ya que el infante no habla desde que murió su madre, desde entonces él ha visto y escuchado cosas terribles, pronto ella experimentará lo mismo…

Ésta se estrenará en Estados Unidos el 28 de abril.

Disfruta:

Vía Mashable