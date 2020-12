Podríamos conocer a la novia de Harley Quinn en la siguiente película del Universo de DC

Harley Quinn es uno de los personajes femeninos más populares de DC Comics; y su interpretación por Margot Robbie es una de las versionas más aceptadas por los fanáticos.

Y es que la excéntrica villana ha cautivado al público por el desarrollo de su historia, el cual finalmente mostrará al personaje desde una perspectiva diferente, pues ella estará involucrada en una relación amorosa con otra chica.

Esta parte bisexual de Harley la podremos ver en la siguiente película del Universo de DC; sin embargo, dicho rumor hace énfasis en que Poison Ivy no será su pareja, a pesar de que en los comics siempre tuvo una relación muy especial e incluso romántica con esta otra villana.

A lo que cabe mencionar que en la introducción animada de la película Aves de presa ya se hace explicita la bisexualidad de Harley Quinn, además de que ella deja en claro que ya en alguna ocasión una mujer le rompió el corazón

¿Quién será la novia de Harley Quinn?

Como mencionamos anteriormente, Aves de presa dejó bastante que Harley es bisexual, incluso se le vio coquetear con sus compañeras de equipo: Huntress, Renee Montoya y Black Canary ; sin embargo, es poco probable que alguna de ellas se vuelva la próxima novia de la villana.

Asimismo, el informante y experto en cultura pop, Daniel Richtman, quien dio a conocer las noticias, no dio ningún indicio en de quién será la próxima pareja de Harley Quinn, ni cuándo la presentará al público.

Solo mencionó que muchos fanáticos estarían decepcionados si no es Poison Ivy, pues la pareja es bastante popular entre los fanáticos debido a la serie animada, donde ambas confiesan su amor durante una puesta de sol.