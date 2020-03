Marvel despediría a Evangeline Lilly de 'Ant-Man 3' por comentarios sobre el coronavirus

Evangeline Lilly minimizó la crisis por el coronavirus, lo cual le valió críticas del público y que Marvel considere despedirla del MCU.

Parece que el Hombre Hormiga se quedará sin la Avispa, por lo menos eso es lo que señalan varios reportes; todo indica que Marvel no estaría contenta con los comentarios de Evangeline Lilly sobre el coronavirus, por lo que estarían pensando despedirla de 'Ant-Man 3'.

Wasp Marvel/Disney

De acuerdo con We Got This Covered, el estudio propiedad de Disney habría visto con malos ojos el que la actriz minimizara la crisis por el coronavirus, dando a entender que ella no está de acuerdo con la cuarentena y que valora más su libertad.

Esto le trajo fuertes críticas por parte del público en general, por lo que Marvel, buscando evitar la crítica negativa, estaría viendo cómo eliminar o minimizar el papel de Wasp en la próxima película de Ant-Man.

Cassie Lang entraría en lugar de Wasp en 'Ant-Man 3'

Al parecer, la idea original para 'Ant-Man 3' era tener a Scott Lang y Hope Van Dyne como la pareja protagonista; sin embargo, a raíz de la polémica con Evangeline Lilly, se estarían cambiando el guión para restarle importancia a la última.

En su lugar, la historia giraría en torno a Scott y su hija Cassie, la cual ya era una adolescente en 'Avengers: Endgame', por lo que se podría profundizar en su relación, después de los 5 años que pasaron en la ficción.

Ant-Man and the Wasp Disney

Asimismo, no hay que olvidar que en los cómics, Cassie se convierte en 'Ant-Girl', cuyos poderes son los mismos que los de su padre, aunque ella no dependería de las moléculas Pym, sino de sus propias emociones.

Cuando se enoja crece hasta llegar a los 30 metros de alto, y cuando siente culpa se encoge a dimensiones moleculares. Por lo pronto, con el paro de las producciones debido al coronavirus, no habría detalles de lo que suceda con Lilly hasta dentro de varios meses.

Con información de We Got This Covered.