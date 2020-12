Disney veta a Johnny Depp de 'Los Piratas del Caribe'

Después de varios rumores, Disney anuncia oficialmente que Johnny Depp ha sido vetado de Los Piratas del Caribe

Debido a los escándalos de Johnny Depp y problemas legales, finalmente, Disney tomó la decisión de vetar al actor y dejarlo fuera de la saga de 'Los Piratas del Caribe'.

De acuerdo con The Hollywood Reporter (THR), Disney ha tomado la decisión definitiva de que Johnny Depp no vuelva a interpretar al capitán Jack Sparrow en futuras películas de 'Los Piratas del Caribe', debido a las disputas legales entre él y su ex pareja Amber Heard.

Además, el medio informa que Disney ya había tomado la decisión mucho antes del juicio del actor contra The Sun por difamación, cuyo fallo del juez en su contra fue el detonante para su despido de Animales Fantásticos 3. THR explica que Disney ya se había alejado del futuro de Johnny Depp en 'Los Piratas del Caribe', mucho antes del juicio en Reino Unido.

Bruckheimer quería una breve aparición de Johnny Depp en Piratas del Caribe

El productor, Jerry Bruckheimer, quien ha sido uno de los mayores defensores de Johnny Depp, esperaba traer de vuelta al capitán Jack Sparrow brevemente en la próxima película, pero Disney se negó a la participación del actor en la que será la sexta entrega de 'Los Piratas del Caribe', ya que estará centrada en una protagonista femenina interpretada por Margot Robbie".

Finalmente, THR señala que la relación del actor con Bruckheimer se ha deteriorado mucho en los últimos meses. Sin embargo, no todos son malas noticias para Johnny Depp ya que el actor se encuentra en pláticas con el director Tim Burton, para protagonizar una nueva versión de ‘Los Locos Adams’, así lo informó el sitio 'We Got This Covered'.