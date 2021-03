Reportes indican severos problemas entre Disney y Ryan Reynolds por el tono de 'Deadpool 3'.

'Deadpool 3' ha comenzado su producción bajo el mandato de Disney y Marvel Studios, que respetarán el tono "para mayores de edad" del personaje; o por lo menos eso dice el discurso, la realidad parece ser otra, pues Ryan Reynolds estaría enojado por la censura del estudio.

De acuerdo con reportes de We Got This Covered, alguien que trabaja en lo que antes eran los Fox Studios, informó que Ryan Reynolds ya ha tenido suficiente de Disney y no quiere saber nada de ellos, todo por la "censura de mierda" a 'Deadpool 3'.

Como siempre, hay que tomar esta información con pinzas; sin embargo, no es mentira que una de las razones por las que 'Deadpool 3' no avanzaba, era por el hecho de que no se sabía si este podría desarrollarse como contenido para mayores de edad, pues el estudio quiere mantener el tono familiar del MCU .

Deadpool Fox/Disney

'Deadpool 3' es sólo uno de los muchos casos de censura en Disney

De ser cierto, el caso de 'Deadpool 3' y Ryan Reynolds es sólo uno de los muchos en la larga lista de censura por parte de Disney; mismos que en épocas más recientes se han dado a conocer gracias a la inmediatez de la información.

Sin ir más lejos, el mismo MCU ha visto la partida de James Gunn, Patty Jenkins, Edgar Wright, Edward Norton, Natalie Portman e Idris Elba por tener diferencias creativas con Disney, al mismo estilo que Ryan Reynolds con 'Deadpool 3'; no obstante, varios de los nombres citados han regresado a las filas de la empresa.

Deadpool Fox/Disney

En 'Star Wars' tenemos el caso de Colin Trevorrow , quien iba a dirigir el Episodio IX para Disney; pero salió de este por "diferencias creativas", siendo sustituido por J. J. Abrams, quien dirigiera la primera parte de esta nueva trilogía.

Incluso con películas que no son suyas han caído en censura; Studio Ghibli decidió terminar su contrato de distribución con Disney, luego de las ediciones que le hicieron a varios de sus filmes sin su consentimiento.

Con información de We Got This Covered.