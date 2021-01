'Deadpool 3' será la primera película para adultos del MCU

Kevin Feige confirmó que 'Deadpool 3' formará parte del MCU y tendrá una clasificación para adultos.

Por fin se han despejado varias dudas acerca de 'Deadpool 3', siendo el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien ha salido a hablar acerca de este esperado proyecto confirmando que formará parte del MCU y será su primera película con clasificación para adultos.

Lo anterior lo señaló en una entrevista para Collider, en la que también confirmó el regreso de Ryan Reynolds y su participación en la parte creativa de 'Deadpool 3', pues él revisará el guión que escribirán las hermanas Molyneux.

Con esto queda oficialmente confirmado no sólo el regreso del mercenario al cine, luego de mucha especulación al respecto, también que este mantendrá su esencia y estará en contacto con el resto de los héroes de Marvel, a pesar del tono diametralmente opuesto que maneja.

Deadpool Disney

'Deadpool 3' no se filmará en 2021

Sin embargo, no todo son buenas noticias en las declaraciones de Kevin Feige acerca de 'Deadpool 3', pues el responsable de las películas de Marvel también confirmó que la obra no se grabará en este 2021, por lo que no tiene una fecha de estreno exacta.

Esto debido a que Ryan Reynolds tiene una agenda muy ocupada, lo que impide que el actor esté disponible para que la producción de 'Deadpool 3' se ponga en marcha en los siguientes 12 meses; tentativamente se comenzaría a trabajar en el proyecto hasta 2022.

Deadpool Disney

En ese caso, la tercera entrega de la saga no se estrenaría hasta algún punto de 2023; en otras palabras, faltan alrededor de 3 años (como mínimo) para ver el regreso oficial de Wade Wilson a la pantalla grande; los fans deberán de tener paciencia.

De 'X-Force', el otro proyecto que planeaba Ryan Reynolds con Fox previo a la adquisición de Disney, no se ha mencionado nada en concreto; es probable que este haya sido cancelado definitivamente junto con la saga de X-Men.

Con información de Collider.