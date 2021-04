Anthony Mackie asegura que nadie le ha avisado sobre el desarrollo de ‘Capitán América 4’.



El desarrollo de ‘Capitán América 4’ con Anthony Mackie tras los eventos de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se dio a conocer hace unas semanas.

Sin embargo, de acuerdo a Anthony Mackie y al showrunner de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, nadie ha confirmado nada sobre ‘Capitán América 4’.

En entrevista con Entertainment Weekly, Anthony Mackie asegura que se enteró sobre el supuesto desarrollo de una nueva película en el supermercado.

“Yo literalmente me enteré ayer en el supermercado. El sujeto de la caja registradora llamado Dwayne , me dijo: ‘Viejo, ¿esto es real?’ mientras me mostraba su celular. Yo le dije que no había escuchado nada. Eso es lo que amo de trabajar con Marvel. Te hablan y te dicen: ‘Ven a los Ángeles, te queremos decir qué está pasando’, así que me emociona saber que ocurre, pero yo no he escuchado nada." Anthony Mackie

El showrunner de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ desmiente ‘Capitán América 4’

Por otro lado, el showrunner de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Michael Spellman asegura tampoco saber nada sobre el desarrollo de ‘Capitán América 4’.

The Hollywood Reporter confirmaba que el showrunner del programa se encontraba escribiendo el guion para ‘Capitán América 4’ y él asegura no saber nada.

“¿Quién dijo eso? ¿Kevin Feige? Yo no tendría fe en nada que no hayas escuchado directamente de él.” Michael Spellman

La contundente respuesta de Spellman a Comicbook significa que hasta el momento no existe nada oficial por parte de Marvel para un ‘Capitán América 4’.

Cabe recordar que ahora el personaje de Anthony Mackie, Sam Wilson quien antes era Falcon, se ha convertido oficialmente en el Capitán América.

Además, es común que Marvel reserve sus sorpresas hasta el final evitando cualquier tipo de spoiler respecto a sus futuros proyectos.

'The Falcon and the Winter Soldier' Disney+

De momento, aunque el desarrollo de ‘Capitán América 4’ no se esté llevando supuestamente a cabo, no significa que no vaya a suceder.